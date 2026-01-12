◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）

３歳馬による伝統のマイル重賞は１６頭で争われ、９番人気でトール・ハマーハンセン騎手騎乗のサンダーストラック（牡、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、重賞初制覇を飾った。スタートがひと息も中団のインを追走。直線はインに進路を取り、残り２００メートルで逃げたファニーバニーをとらえると、ゴール前は猛追してきたサウンドムーブを首差でしのいだ。勝ちタイムは１分３３秒４で、１４年にミッキーアイルがマークした１分３３秒８を更新するレースレコード。トール・ハマーハンセン騎手はＪＲＡ重賞初勝利。

同馬は、昨年９月の新馬戦（中山・芝１６００メートル）でデビュー勝ち。前走の黄菊賞は３番人気で５着だったが、新春の京都で初タイトルを獲得した。

２着は４番人気で団野大成騎手騎乗のサウンドムーブ、３着には３番人気で岩田望来騎手騎乗のアルトラムスが入った。

トール・ハマーハンセン騎手（サンダーストラック＝１着）「重賞を勝つことができて、乗せて頂いた関係者の皆様に感謝です。初めて日本の重賞を勝ててうれしいです。落ち着いているように見えると思いますが、初めて（日本で）大きなレースを勝つことができうれしい気持ちでいっぱいです。今日は初めてのブリンカーで、行きたがるところもありましたが、引っかからないように、馬の気持ちとリズムを大事に乗りました。直線で追い出してからもいい反応で、子どもっぽいところはありますが、とても能力の高い馬でこの先も期待できます」