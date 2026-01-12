「友達なら、正しいことを言ってあげるのが優しさでしょ？」その信念が、実は一番身近な人たちを深く傷つけているとしたら…。



今回ご紹介するのは、無自覚な“正論”で周囲を追い詰めてしまうママ友・愛実（あいみ）の物語。正しさの裏に隠された傲慢さが招く、衝撃の結末とは？

■「夫が頼りないなら教えてあげなきゃ！」善意の仮面を被った、息苦しすぎる“正論マウント”

主人公の愛実は、自他共に認める「シゴデキ」ママ。娘のダンススクールで知り合ったママ友の美沙が、夫の出張準備を手伝って遅刻したと聞くやいなや、愛実の“正義感”が爆発します。





「甘やかすのは本人のためにならないよ」。相手の事情も聞かず、ドヤ顔で放たれるアドバイス。愛実にとっては「親切」でも、言われた側にとっては逃げ場のない「ハラスメント」でしかありませんでした。

読者が「自分が一番正しい教か」「悦に入ってる時点でアウト」と一蹴するように、愛実の言葉は相手を想う助言ではなく、自分をスッキリさせるための凶器へと変わっていました。

■ついに夫からも「家庭ごとに事情がある」と警告。孤立していく“正義の味方”の末路事情を知らないまま「言い返せばいいだけ」と切り捨てる愛実。その無神経さが、静かに、しかし確実にコミュニティを壊し始めていくのです。

物語の中盤からは、愛実の「正しすぎる言動」が職場でも牙を剥き始めます。愛実が信じて疑わなかった“正義”は、いつしか自分自身を追い詰める罠となり…。

果たして、すべてを失いかけた愛実は、自分の何が間違っていたのかに気づくことができるのでしょうか？

こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年にウーマンエキサイトで完結した物語です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。

■気になる読者の反応は？

まずは、相手の気持ちを無視して「自分の正解」を押し付ける愛実の性格に対する、厳しい怒りの声です。

・出た出た(笑) 小さな親切にもならん大きなお世話。『自分は正義』のタイプね。こういう空気読めないタイプの人は、そのうち距離置かれるよ。

・自分の物差しを押し付けるのウザすぎ。やってやったぜ！なドヤ顔が無理。習い事が一緒じゃなかったら絶対に近づかないタイプ。

・「誰々の為を思って」とか言いながら、結局は自分がスッキリしたいだけ。論破が目的になってて、相手の感情を一切無視してるのが酷い。



また、愛実の言う「正論の内容（夫の自立など）」自体には理解を示しつつも、その伝え方に異を唱える冷静なコメントです。

・確かに、大人なんだから自分の準備も自分でできない旦那はおかしい。でもそれを他人がズケズケ言うのはナシ。ママ友レベルで干渉しすぎ。

・全て正論で片付けられたら気持ちが良いけど、人間には感情がある。特に家族間で正論だけで成り立たせようとするのは逆に歪なんだよ。

・このケースは「友達」なら言うかもしれないけど、「ママ友」なら言わない。愛実は距離感を間違えてるし、押し付けまで行くとハレーションを起こす。



そして、物語の展開や、周囲のママ友たちの対応に対する読者の切実な分析です。

・愛実の旦那さんも操り人形みたい。「自分でやらせる」のと「指示してやらせる」のは違うよね。愛実はそれに気づいてなさそう。

・このコメ欄には耳が痛い話になりそうだな…。自分も正義を振りかざしてないか、反面教師として読み進めたい。

・私なら早々に距離を置く。反省して謝ってきても、どーせほとぼりが覚めたらまた文句言ってくるでしょ？って思っちゃう。



「正しさは、一歩間違えば誰かを傷つける」。愛実の傲慢な正義感と、それを受け流せなかった周囲の葛藤は、誰の日常にも潜んでいるのかもしれません。



あなた自身の「正しさ」を問い直したくなるかも…？