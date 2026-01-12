「敗退の可能性もある」格下に苦戦…韓国がまさかの“危機”で韓メディアは困惑「守備が不安だ」【U-23アジア杯】
サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップで、連覇を狙う日本のライバルである韓国は、ここまで１勝１分け。勝点４でウズベキスタンと並び、得失点差でB組の首位に立っているものの、母国メディアは不安を感じているようだ。
イランとの初戦をスコアレスドローで終えた韓国は、第２節でグループ最弱と見られるレバノンに４−２で勝利したものの、２度のリードを奪われるなどまさかの苦戦を強いられた。
『釜山日報』は「攻撃力は高いが、守備が不安で手に汗握る勝利」と見出しを打ち、「現在、得失点差でグループ首位に立っているが、ウズベキスタンに敗れれば敗退の可能性もある。守備の不備とパスミスが主な課題だ」と指摘した。
「グループ最終戦を残し、韓国は現在準々決勝進出の可能性は高いが、ウズベキスタンに敗れればその可能性は不透明となる。イランがレバノンに敗れれば、２位で準々決勝に進出する。しかし、グループCで最下位（２敗）のレバノンは、韓国とウズベキスタンと引き分けたイランとの対戦で、厳しい戦いを強いられることになる」
同メディアは、「グループ最終戦の相手であるウズベキスタンは、決して楽な相手ではない。このチームは、４大会連続で準決勝に進出し、過去２大会では決勝に進出している実力国だ」と警戒心を露わにした。
韓国がウズベキスタンに敗れ、イランがレバノンに勝てば、グループステージ敗退となるだけに危機感を抱いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がアジア最強だ」「次元が違う」日本の"５ー０"圧勝発進に韓国驚愕！「やはり優勝は日本だ」「本当に羨ましい」【U-23アジア杯】
