神村学園が悲願の選手権初優勝！ 日盡機∨戰慮瑛太、佐々木悠太のゴールで鹿島学園に３−０勝利！ インターハイとの夏冬２冠を達成
1月12日に開催された第104回全国高校サッカー選手権の決勝で、神村学園（鹿児島）と鹿島学園(茨城)が激突した。
ともに勝てば初優勝となるファイナル。立ち上がりは球際の攻防で互いに譲らず、緊張感のある展開が続く。鹿島学園が最初にシュートチャンスを作る。10分、右サイドからの木下永愛のクロスに清水朔玖が頭で合わせたが、ゴールの上に外れる。その５分後にはドリブルでボックス内に侵入した三浦春人が左足のシュートを放つも、神村学園GK寺田健太郎にキャッチされた。
一方、神村学園は19分に先制。浮き球のパスに抜け出した徳村楓大のシュートは鹿島学園GKプムラピースリブンヤコにセーブされたが、こぼれ球に反応した日郄元が左足でネットを揺らした。
さらに30分には敵陣ペナルティエリア内でドリブルを仕掛けた徳村が倒されてPKを獲得。これを徳村が自ら蹴ったが、GKプムラピースリブンヤコの好守に阻まれる。こぼれ球に詰めた倉中悠駕のシュートは右のポストを叩いた。
それでも39分、敵陣ボックス手前の中央でこぼれ球を拾った堀ノ口瑛太が右足を一閃。強烈なミドルをゴール右に突き刺して追加点を奪った。このまま神村学園が２点をリードして前半を終える。
迎えた後半、２点を追いかける鹿島学園が反撃に出る。52分、清水の右CKから内海心太郎が右足で狙うも、ポストを直撃する。57分には、右サイドからの清水のFKに飛び込んだ渡部隼翔がヘディングシュートを放ったが、GK寺田にセーブされた。
一方、63分には神村学園にビッグチャンス。カウンターから抜け出した徳村が右足で狙うも、GKプムラピースリブンヤコのブロックに遭う。こぼれ球に反応した日高のシュートも鹿島学園の守護神に阻まれた。
84分には鹿島学園が決定機を迎える。ゴール前の混戦から途中出場直後の山田空羽斗がダイレクトで狙ったが、惜しくも枠の上に外れる。
その後も鹿島学園が猛攻を仕掛けるも、神村学園は集中力の高い守りで最後まで得点を許さない。するとアディショナルタイムには、途中出場の佐々木悠太がダメ押し弾を奪った。
このまま試合は３−０で終了。勝利した神村学園が悲願の選手権優勝を果たし、昨夏のインターハイ優勝に続いて、夏冬２冠を達成した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
