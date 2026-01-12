【高校ラグビー・きょう決勝】３連覇目指す桐蔭学園と初優勝狙う京都成章が激突へ！準決勝ではラスト１プレーで執念の逆転劇も...桐蔭学園・堂薗主将「仲間の頑張りに涙止まらず」 京都成章・笹岡主将「決勝は３０人の総力戦」