史上最多の６万142人が国立に来場！天皇杯決勝を大幅に上回る！大歓声のなか、神村学園が初優勝＆６校目の２冠達成【選手権】
１月12日に第104回高校サッカー選手権の決勝がMUFGスタジアム（国立競技場）で開催され、神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が激突。初の決勝進出同士の対戦となったなか、神村学園が３−０で大一番を制し、史上６校目のインターハイとの２冠を達成した。
この日のチケットは、決勝のカードが決まった10日の時点で完売。聖地のスタンドは最上段までびっしり埋まり、大声援が送られた。最寄りの千駄ヶ谷駅から既に人で溢れ、すぐ近くにある名物ラーメン店、ホープ軒には大行列ができていた。
発表された入場者数は６万142人。昨年度の決勝で記録した５万8347人を上回り、史上最多を更新した。また、昨年11月22日に国立で行なわれた天皇杯の決勝（３万1414人、FC町田ゼルビア対ヴィッセル神戸）と比べても、選手権、高校サッカーへの注目度の高さが分かる結果となった。
なお、これまでの入場者数トップ３は以下の通り。
１位 第103回（2024年度）５万8347人／国立競技場
前橋育英（群馬）１（９PK８）１ 流経大柏（千葉）
２位 第98回（2019年度）５万6025人／埼玉スタジアム2002
静岡学園（静岡）３−２ 青森山田（青森）
３位 第102回（2023年度）５万5019人／国立競技場
青森山田（青森）３−１ 近江（滋賀）
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
