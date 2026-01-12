佐久間大介のインスタグラムに、2025～2026シーズンのあらたな「#冬服」投稿が登場。コメント欄は「素敵」「カッコよすぎ」「似合ってる」「美しい」「セクシー」「お洒落」「幸せ」といった、様々な褒め言葉で埋め尽くされている。

■「今期はＶネックニットにどハマりしてる (^^) 」

投稿されたのは、温かそうなロングコートとワイドパンツを合わせた、まさに「#冬服」という感じのコーデ。そんなアウターに対して、インナーにチョイスされたのは、無防備に露出した首元がセクシーな、DiorのＶネックニット。素肌に輝くネックレスにも注目だ。

今期は「Ｖネックニットにどハマりしてる (^^) 」という佐久間。12月1日の「#冬服」投稿でもＶネックニットを着用しており（このときは黒）ハマり具合が伝わってくる。

全体の色味はブラックのコートを中心としたモノトーン。シューズも黒。ただし、ワイドパンツのグラデーションや、コートをややルーズに着崩すスタイルで背中側に抜け感を作り、インナーのグレーをチラリと見せるといった上級者の着こなしも目を引く。

そして、佐久間大介といえば、ピンクの髪色。「ピンク×グレー最強だと思います！」「佐久間くんのピンク髪が際立ってる」といった声が続々と書き込まれており、この髪色があってこそのコーデを絶賛する声が多数書き込まれている。

他にも「さらっとDior着れる佐久間大介かっこよすぎ」「Vネックの色気にやられまくり」「コート姿かっこよすぎる」といった声に加えて「口とがっててかわいすぎ」（2枚目の写真）といった声も。見どころ多数の投稿を、ぜひ何度も楽しもう。