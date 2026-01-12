◇第104回全国高校サッカー選手権決勝 鹿島学園0ー3神村学園（2026年1月12日 MUFG国立）

3大会ぶり12回目の出場となる鹿島学園（茨城）は神村学園（鹿児島）に0−3で敗れ、悲願の初優勝を逃した。

前半19分に先制点を失い、同30分にPK献上で最大のピンチを迎えた。しかし、U−17タイ代表のGKプムラピー・スリブンヤコ（2年）がスーパーセーブ。満員の国立を沸かせた。しかし、39分にも追加点を奪われ、2点リードを許して前半を折り返した。

後半開始から2枚替えで、2冠を狙う神村学園に対応。7分には右CKから押し込んだが、シュートは無情にも右ポストを叩いた。11分にもFKからピンポイントで頭を合わせるも、相手GKに弾かれた。

同18分、プムラピーが1対1のピンチで再び神セーブ。すぐに立ち上がり、こぼれ球のシュートも防いだ。39分には、FKからチャンスを作ったが、決めきれなかった。同アディショナルタイムには3点目を奪われた。

“最強世代”でも日本一に届かなかった。鹿島学園の3年生は23年12月、1年生のみで争う全国大会「ミズノチャンピオンシップ U―16ルーキーリーグ」を制した世代。昨年度は全国高校選手権と同時期に開催される「ニューバランスカップ」、通称“裏選手権”と呼ばれる大会でも優勝していた。

新チーム結成時に掲げた目標は「日本一」。3年生全員で話し合いを重ね「あの景色をもう一回、全員で見よう」と誓った。前回優勝の前橋育英がチームの5原則を定めていたことを参考に「（1）走る（2）戦う（3）声を出す」の3原則を設定した。

だが、昨夏の全国高校総体は滝川二にPK戦で敗れて2回戦敗退。「慢心していた」とDF斉藤主将は振り返る。「ルーキーリーグ以来の日本一を目指せる大会で負けてしまって、全員が悔しかった」。選手の目の色が夏から変わった。「自主練が増えたり、練習の強度が上がったり、普段は声を出さなかった選手が声を出すようになったり。ピッチ上でみんな言い合えるようになった」。一皮むけたチームは茨城県大会を3大会ぶりに制すと、今大会期間中も右肩上がりの成長を続けて初の決勝進出を決めたが、高校総体王者の壁は高かった。

OBには日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）がいる。昨夏、練習場を訪れた先輩からの激励も力に変えた。昨年は鹿島がJ1を、水戸がJ2を、筑波大が全日本大学選手権を制し、鹿島ユースも主要大会で3冠を達成。茨城勢がサッカー界を席巻し、茨城旋風と称されたが、最後を選手権制覇で飾ることはできなかった。

▼鹿島学園 1989年（平元）創立で全日制・通信制併設の私立校。サッカー部は同年に創部。鹿島ユースと提携し、卒業生には同ユース出身の鈴木優磨（鹿島）、町田浩樹（ホッフェンハイム）らがいる。