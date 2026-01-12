54万回以上視聴され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、猫がつくりあげたちょっと奇妙な光景。思わず吹き出してしまうような光景に、思わず「全部ください！」「通っちゃいます」とコメントしてしまう視聴者が殺到しているようです。

【写真：床に置いていたサプリメント→猫がやって来ると……想定外の『かわいい瞬間』】

サプリを置きっぱなしにしていた飼い主さん

X（旧Twitter）アカウント「みるく(ママ)」に投稿されたのは、ソマリの「みるくちゃん」の飼い主さんがサプリメントを床に置きっぱなしにしていた日の出来事。サプリメントの整理をしていたのか、家にあるものを並べておいたのだそうです。

飼い主さんがふと床を見てみると、いつの間にかそこにはみるくちゃんの姿が。ずらりと並んだサプリメントの向こう側にちょこんと座り、まるでお店番のような顔で飼い主さんを見上げていたといいます。

怪しい薬売りのような姿に

みるくちゃんはサプリメントで遊ぶわけでも食べようとするわけでもなく、ただ佇んでいたとのこと。飼い主さんの目にはサプリが怪しい薬に見えてきてしまい、みるくちゃんが『薬売り』のように思えたそうです。

ふわふわな毛が上品さを醸し出すみるくちゃんが薬売りだったら、ちょっと怪しくても買ってしまう人が多そうです…！みるくちゃんがお店番を務めれば、どんなお店も大繁盛するかもしれませんね。

優しいみるくちゃん

もちろん、怪しい薬売りではなく、可愛い家族の一員であるみるくちゃん。大好きな飼い主さんが寝る前にベッドをあたためておいてくれる優しさの持ち主なのだそうです。

優しいみるくちゃんが並べられたサプリメントのそばに佇んでいたのは、もしかしたら「片づけるの忘れてるよ」と教えてくれていたのかもしれませんね。

みるくちゃんが薬売りと化した投稿には、「みるくちゃんは処方してもらえますか？！」「みるくちゃんが薬局やってくれてたら通っちゃいます」などのコメントも。可愛いみるくちゃんにメロメロになってしまった視聴者がたくさんいたようです。

Xアカウント「みるく(ママ)」では、みるくちゃんがベッドをあたためてくれているときの様子や、気長にごはんを待っているときの様子なども見られますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「みるく(ママ)」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。