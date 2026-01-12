◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

巨人担当１年目が終わり、休みを消化した。昨年１１月末の７泊８日シドニー一人旅。夏の南半球で美しい景色を見て、現地の友人のサッカースクールやサーファー、ストリートのスケーターを撮影する。野球から少し離れて、視点をリフレッシュさせるのが狙いだった。

シドニー空港に到着し、何気なくＳＮＳを眺めていると、巨人選手が派遣されているアデレード・ジャイアンツがシドニーに遠征中だと知った。アデレードのスタッフに連絡を取り、滞在先から２時間半ほど離れた郊外の球場へ。選手たちへあいさつをすると、ベンチの近くで撮影させてもらえることになった。

ナイターが始まると、出番を待つ選手が隣に来て雑談を交わしてくれる。同点の８回、４番で出場していた荒巻悠が「同点だと延長もありますよ。帰り、大丈夫ですか？」と気にかけてくれた。その後、打席に向かうと豪州１号となるソロ本塁打。目の前でポーズを決めた。

９回には、荒巻の助言を受けた１番の石塚にも１号２ランが飛び出した。「アダムソン監督に『明日からお前が監督やれ』って言われましたよ」と笑顔の荒巻。試合はその後、まさかのサヨナラ負けとなったが、異国の地で言葉の壁を越えてプレーする姿にたくましさを感じた。

巨人選手２人の活躍で写真の撮れ高は良く、上機嫌で帰路に就く電車の中で写真を見返した。野球から距離を置く旅のはずだったが、結局この夜も画面に並んだのは楽しく撮った野球の写真だった。（写真担当・小林 泰斗）

◆小林 泰斗（こばやし・たいと）２０１６年入社。今年も巨人を担当するためフィジカルを強化中。