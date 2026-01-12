３歳馬による伝統のマイル重賞は１６頭で争われ、５番人気で武豊騎手騎乗のディアダイヤモンド（牝、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥリナーリア）は９着に終わった。武豊騎手はこれまで当レース８勝を挙げており、勝てば自身が持つ同一重賞最多勝記録（京都大賞典の９勝）に並ぶところだったが、来年以降にお預けとなった。

同馬は、昨年６月のデビュー戦（東京・芝１４００メートル）は３着。だが、２戦目の未勝利（新潟・芝１６００メートル）は逃げて、上がり３ハロン最速の３２秒９をマークし７馬身差の圧勝を飾った。その後、出世レースのアルテミスＳに出走予定だったが、発熱で回避。５か月半ぶりの一戦となったのが響いたのか、勝利を飾ることはできなかった。

勝ったのは９番人気のサンダーストラック（牡、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）で、勝ちタイムは１分３３秒４。トール・ハマーハンセン騎手はＪＲＡ重賞初制覇となった。２着は４番人気のサウンドムーブ（団野大成騎手）、３着には３番人気のアルトラムス（岩田望来騎手）が入った。

武豊騎手（ディアダイヤモンド＝９着）「まだ非力な感じで、馬場ばボコボコしているのを気にしてた」

藤岡佑介騎手（カクウチ＝１１着）「すごく乗りやすい馬です。いい形で回ってきたけど、最後は持続しきれませんでした。成長段階だし、これから良くなってくる馬です」

坂井瑠星騎手（トミーバローズ＝１２着）「少し道中不利を受けました。自己条件なら頑張れると思います」

吉村誠之助騎手（クールデイトナ＝１３着）「これといった敗因は挙げられないですが、馬場とコースが合わなかったのでしょうか」

亀田温心騎手（プレダトゥール＝１４着）「スタートもあんな感じで。道中も思っていたポジションでしたが、重賞のメンバーだとあまり脚がたまらなかったです。距離はもう少しあってもいいです」

高杉吏麒騎手（フレイムスター＝１５着）「番手に行ったけど、挟まれていなければスムーズに運べていたと思います」

岩田康誠騎手（ルートサーティーン＝１６着）「ちょっと太かったけど、馬はめちゃくちゃ良くなっています。もっとパワーをつけてほしいですね。すごく賢くなっているし、冷静に走れるようになっています」