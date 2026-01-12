◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）

３歳馬による伝統のマイル重賞は１６頭で争われ、１番人気のモノポリオ（牡、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）は、５着に終わった。クリストフ・ルメール騎手は２０年サンクテュエール以来の当レース３勝目はならなかった。

同馬は、２５年報知杯ＦＲ・Ｇ２を勝ったショウナンザナドゥや、ミアネーロなど姉に重賞勝ち馬がいる良血。昨年６月の新馬戦（東京・芝１８００メートル）を２馬身半差で勝利した。４か月の休み明けで臨んだ前走のアイビーＳ（同）は３着。今回は初の右回り、マイルへの距離短縮となったのも響いたのか、勝利を飾ることはできなかった。

勝ったのは９番人気のサンダーストラック（トール・ハマーハンセン騎手）で、勝ちタイムは１分３３秒４。２着は４番人気のサウンドムーブ（団野大成騎手）、３着には３番人気のアルトラムス（岩田望来騎手）が入った。

クリストフ・ルメール騎手（モノポリオ＝５着）「いい競馬をしてくれたけど、反応が鈍かったです。まだ甘いですね。レースごとに強くなってくれると思います。距離は良かったです」

団野大成騎手（サウンドムーブ＝２着）「先々が楽しみになるレース内容でしたが、あそこまでいったら勝ちたかったです。難しい枠からいいレースができました。賞金を加算できたし、今後の選択肢は増えると思います。これから良くなってくると思います」

岩田望来騎手（アルトラムス＝３着）「２戦目でイレ込みがきつかったです。ゲートで立ってましたが、ダッシュが利きませんでした。内を狙おうとしましたがあまりスペースがなくて、外に切り替えたら、最後いい脚で追い込んできました。これから良くなると思います」

北村友一騎手（バルセシート＝４着）「もう少し器用なレースができるに越したことはないですね。いいところではありますが、道中フワっとする面が残っていて、３コーナーから下りにかけて、思った以上に進めなかったです。いい脚は持っているけど、一定のリズムで走れるようになれば」

池添謙一騎手（エイズルブルーム＝６着）「ここ２走は置かれるレースをしていたので、出して行ったらかかって力みました。抑えるのに苦労はしましたが、しまいはいい脚を使ってくれたし、このメンバーでもやれる力は感じました。もう少しリズム良く運べれば良かったです」

西村淳也騎手（フォルナックス＝７着）「右にもたれてしまいました」

鮫島克駿騎手（ファニーバニー＝８着）「リズム良く行くつもりでした。ハイペースで行く馬がいれば壁にして我慢しようと思ったけど、横一列になったときに行く気を見せたので行きました。ペースが速かったけど、今週はイン前（が有利）の馬場だったので。距離は長いと思います」