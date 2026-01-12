人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと離婚した実業家・進撃のノアが、男性との親密ショットを投稿した。その正体は…。

１２日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。絶景が広がる場所でくつろぐ写真を見せた。「会長の大豪邸」と説明。エイベックス・松浦勝人会長のアカウントをタグ付けした。

別の写真では、「大豪邸」の中で撮影した一枚も。自身の誕生日祝いで集まったそうで「ハワイでこんなにも集まっていただいて感謝です」。場所はハワイであると明かした。

ワイングラスを手に、タンクトップ姿の松浦氏と密着した写真も投稿。「こんな写真撮ってもらったん初めて」「ありがとうございました」と喜んだ。

進撃のノアとヒカルは２０２５年５月に結婚を発表し「０日婚」と明かした。しかし同年１２月に離婚を公表し、わずか半年の結婚生活に幕を閉じた。ヒカルは離婚理由について「最初から最後まで僕がずっとかき乱し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明。結婚から約４か月後の９月中旬にヒカルが「ぼくたちはオープンマリッジ（夫婦がお互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形）として生きていきます。簡単に言いますね。浮気ＯＫです」と報告して話題を集めた。