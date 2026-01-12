第104回全国高等学校サッカー選手権大会は12日、MUFG国立で決勝が行われ、ともに初優勝を狙う神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が激突。3ー0で神村学園が初優勝した。ハーフタイムではタレントでロックバンド「T.N.T」（ティー・エヌ・ティー）のボーカルも務める手越祐也（38）が登場し自身作詞の応援歌を熱唱。ネット上では驚きの声が寄せられた。

大会の応援歌は過去にはコブクロ、絢香、Mrs. GREEN APPLEや上白石萌音などが担当してきた。今大会はT.N.Tの「未来へ」。大のサッカー好きで知られる手越が作詞を担当した。

ボーカルの手越は、バンドメンバーとともにハーフタイムに登場。伸びやかな歌声で同曲を披露し、選手たちへエールを送った。

ネット上では「歌上手って思ってたら手越くん」「やっぱり手越くん歌上手いな」「バンド歌上手いなーって言っててよくよく見たら手越だった」「手越くんが歌っててびっくり」と、さまざまなコメントが寄せられた。

T.N.Tは手越（Vo.）、Furutatsu（Ba.）、kyohey（Dr.）、Ryu.（Gt）で構成されたロックバンド。バンド名のT.N.T は「The Next Trigger」の略称で、現行音楽シーンの”新たな起爆剤”になるというメンバーの想いが込められている。25年12月にギターのサポートを務めていたRyu.がメンバーして正式加入した。