¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ ·è¾¡(12Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)
Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡Àï¤¬12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)¤¬¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)¤ò3-0¤ÇÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°È¾19Ê¬¡¢¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿FWÆÁÂ¼ÉöÂçÁª¼ê¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤³¤Ï¼¯Åç³Ø±à¤ÎGK¥×¥à¥é¥Ô¡¼ ¥¹¥ê¥Ö¥ó¥ä¥³Áª¼ê¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Ü¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢³°¤«¤éFWÆü郄¸µÁª¼ê¤¬º¸Â¤ò°ìÁ®¡£º£Âç²ñÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×7ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ°È¾39Ê¬¤Ë¤ÏMFËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀÁª¼ê¤¬±¦Â¤Ç¹ë²÷¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ø¤¤¼é¤ê¤ÇÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤º¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎMFº´¡¹ÌÚÍªÂÀÁª¼ê¤¬¤È¤É¤á¤Î3ÅÀÌÜ¡£ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬Áª¼ê¸¢½éÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢»Ë¾å6¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë²Æ¡¦Åß¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê
2²óÀï 6-0 Åì³¤³Ø±à(°¦ÃÎ)
3²óÀï 4-0 ¿å¸ý(¼¢²ì)
½à¡¹·è¾¡ 4-1 ÆüÂçÆ£Âô(¿ÀÆàÀî)
½à·è¾¡ 1-1(PK9-8) ¾°»Ö(Ê¡Åç)
·è¾¡ 3-0 ¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)
Æ£»ÞÅì¡¡¡¡1966Ç¯ÅÙ
±ºÏÂÆî¡¡¡¡1969Ç¯ÅÙ
ÅìÊ¡²¬¡¡¡¡1997¡¢2015Ç¯ÅÙ
¹ñ¸«¡¡¡¡¡¡2000¡¢2003Ç¯ÅÙ
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡¡2021Ç¯ÅÙ
¿ÀÂ¼³Ø±à¡¡2025Ç¯ÅÙ