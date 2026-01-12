赤楚衛二“大河”、カン・ヘウォン“リン”の笑顔に釘付けに…ときめき走るラブストーリーが開幕『キンパとおにぎり』【第1話あらすじ】
テレ東ドラマプレミア23『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』（毎週月曜 後11：06〜）が12日、スタートする。
【場面写真】笑顔に釘付けに…しゃがみ込む赤楚衛二&カン・ヘウォン
本作は、見た目は似ているのに中身も味も違う――まるで“キンパ”と“おにぎり”のような２人がぶつかり合いながらも惹かれていく、20代のかけがえのない日々を描くラブストーリー。
■第1話あらすじ
小料理店「田の実」で働く大河（赤楚衛二）は、夢を失いながらもバイトにやりがいを見いだし始めていた。一方、アニメ作家志望で韓国から来た留学生リン（カン・ヘウォン）は、課題に追われる日々の中、寮の退去を迫られて住まい探しに苦戦していた。
そんな国籍も状況も違う2人が、ある日偶然巡り会い、大河が振る舞ったおにぎりがリンの心と空腹を満たし、その笑顔に大河は釘付けになる。そして目が合った瞬間、2人にときめきが走った。
