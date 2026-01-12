陸上女子８００メートル日本記録保持者で、東京世界選手権代表の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝が１２日、大阪市内で取材に応じ、卒業後の進路として積水化学に入社することを発表した。

「積水化学さんの方に行かせていただきます。横田さんが声をかけてくださって、横田さんも８００メートルで世界で活躍していた方なのでお世話になることにしました。あんまり悩んでなくて、８００を強くなりたいと思ったら１番強くなれると思ったのが積水化学だった」と、決断の理由を明かした。積水化学には新谷仁美らトップランナーが所属。新谷らとともに陸上チーム「ＴＷＯＬＡＰＳ ＴＣ」の元男子８００メートル日本記録保持者・横田真人代表のもとで練習を積んでいくという。

この日は大阪高校女子駅伝に出場した母校を付き添いでサポート。来季の目標として「アジア選手権もあったり、Ｕ−２０世界選手権もあるので、日本代表として出場していい成績を残すこと。経験を積んで、世界選手権、オリンピックに向けてやっていきたい。将来的にメダルを獲れる選手になりたい」と見据えた。