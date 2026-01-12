FA杯3回戦ダービー・カウンティ対リーズ・ユナイテッドの一戦が行われ、1-3でアウェイチームが勝利を収めた。



先制したのはチャンピオンシップのダービーだ。敵陣でのルーズボールを拾ったコーリー・ブラケット・テイラーがボックス内まで運び、最後はベン・ブレアトンがフィニッシュ。ダービーがリードを得た。



しかし、そこからはリーズの時間に。55分にはドリブラーのウィルフリード・ニョントが右サイドから強烈なシュートを沈めると、その4分後に日本代表の田中碧がこぼれ球を押し込んで逆転に成功。





後半アディショナルタイムにはルーカス・ヌメチャのクロスにジェームス・ジャスティンが合わせ、ダメ押しとなるチーム3点目が生まれた。勝利したリーズは昨季に続いてFA杯4回戦進出を決めた。昨季はこの4回戦でミルウォールと対戦し、敗れている。得点を挙げた田中はこれが公式戦3ゴール目。今季はプレミアリーグでのチェルシー戦、リヴァプール戦でそれぞれ得点を挙げている。『LeedsLive』はダービー戦後に選手のパフォーマンスに応じた採点を公開。田中は10点中7点の高得点を獲得した。「前半は少し調子が悪いように見えたが、シュートを決めた後は落ち着きを取り戻した。頻繁に最終ラインのサポートに入り、良いパスを何度も繰り出した」