リーズ所属日本代表MF田中碧がFA杯でゴール チェルシー戦、リヴァプール戦に続き今季公式戦3点目を記録
FA杯3回戦ダービー・カウンティ対リーズ・ユナイテッドの一戦が行われ、1-3でアウェイチームが勝利を収めた。
先制したのはチャンピオンシップのダービーだ。敵陣でのルーズボールを拾ったコーリー・ブラケット・テイラーがボックス内まで運び、最後はベン・ブレアトンがフィニッシュ。ダービーがリードを得た。
しかし、そこからはリーズの時間に。55分にはドリブラーのウィルフリード・ニョントが右サイドから強烈なシュートを沈めると、その4分後に日本代表の田中碧がこぼれ球を押し込んで逆転に成功。
勝利したリーズは昨季に続いてFA杯4回戦進出を決めた。昨季はこの4回戦でミルウォールと対戦し、敗れている。
得点を挙げた田中はこれが公式戦3ゴール目。今季はプレミアリーグでのチェルシー戦、リヴァプール戦でそれぞれ得点を挙げている。
『LeedsLive』はダービー戦後に選手のパフォーマンスに応じた採点を公開。田中は10点中7点の高得点を獲得した。
「前半は少し調子が悪いように見えたが、シュートを決めた後は落ち着きを取り戻した。頻繁に最終ラインのサポートに入り、良いパスを何度も繰り出した」