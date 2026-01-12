横浜市金沢区にある金沢動物園のＳＮＳが更新され、飼育しているペリカンの性別を２０年間にわたって誤認していたと発表した。

インスタグラムが７日に更新され、「モモイロペリカンの性別に関する報告です」と題した投稿をアップ。「当園で飼育する個体（愛称ワカメ）は２００５年にメスのモモイロペリカンとして当園に導入されて以来、メスとしてご紹介しておりましたが、新たに遺伝子検査を行ったところオスであることが判明いたしました。ペリカン展示そのものには変化はありませんが、今後はワカメをオスとしてご紹介してまいります。今後ともワカメ（オス）をよろしくお願いします」と、ペリカンの写真と共にコメントが公開された。

Ｘ（旧ツイッター）や園のホームページにも「ご報告」と題したブログが更新され、同様の報告がされた。

この報告にネット上では、「とりあえず動物が元気で楽しく過ごしてくれてたらＯＫです」「てっきり悲しいご報告かと思ったら」「ワカメちゃんて呼んでてなんだよって顔されてたのはそのせいか…」「衝撃でした」「ほっこりしました」「『看板娘』のワカメじゃなくなりましたねｗ」「性別変更ですか笑」「悲しいお知らせなのかとオロオロしながら読み進めていくうちに笑ってしまいました」など、盛り上がりの様子を見せていた。