IVEユジン、ベアトップドレス姿で美デコルテ輝く「女神級の美しさ」「レベチ」とファン悶絶
【モデルプレス＝2026/01/12】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が1月11日、自身のInstagramを更新。ベアトップのドレス姿を披露した。
【写真】K-POP人気メンバー「圧巻のスタイル」素肌開放の純白ドレス姿
ユジンは、白いベアトップのドレス姿を複数枚投稿。光沢のある生地で胸元が大きく開いたデザインの衣装で、美しいデコルテを見せている。
この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「肌綺麗すぎる」「圧巻のスタイル」「レベチで綺麗」「デコルテラインが素晴らしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】K-POP人気メンバー「圧巻のスタイル」素肌開放の純白ドレス姿
◆IVEユジン、ベアトップワンピ姿公開
ユジンは、白いベアトップのドレス姿を複数枚投稿。光沢のある生地で胸元が大きく開いたデザインの衣装で、美しいデコルテを見せている。
◆IVEユジンの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「女神級の美しさ」「肌綺麗すぎる」「圧巻のスタイル」「レベチで綺麗」「デコルテラインが素晴らしい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】