大沢あかね、中華風衣装着こなした別人級ショットに反響相次ぐ「誰かと思った」「圧倒的美」と反響
【モデルプレス＝2026/01/12】タレントの大沢あかねが1月11日、自身のInstagramを更新。中華風の衣装を着こなした最新ショットを公開した。
【写真】40歳3児のママタレ「誰かと思った」と話題の別人級ショット
大沢は「みなさん、ごきげんよう〜しぇいしぇい」とコメント。「＃台北」「＃臺北市」「＃変身」とハッシュタグを添え、華やかな髪飾りをつけ、ストーンやスパンコールなどキラキラな飾りがたくさんついた赤が基調の中国風の衣装を身につけたショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「すごく似合ってる」「圧倒的美」「印象がガラッと変わる」「誰かと思った」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
