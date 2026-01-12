「虎に翼」片岡凛、美脚輝くミニワンピ姿披露「スタイル抜群」「可愛さと大人っぽさが同居」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/01/12】女優の片岡凛が1月11日、自身のInstagramを更新。花柄のミニワンピース姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】朝ドラ怪演話題の22歳女優「ガーリーで新鮮」美脚スラリのミニワンピ姿
片岡は「仕事初め、朝焼けがとても綺麗でした」とコメントし、写真を複数枚投稿。街頭で撮影したオフショットの他、黒地の花柄のミニワンピース姿を披露し、スラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。また、「公開中の映画＃この本を盗む者は ドラマ＃パンダより恋が苦手な私たち ＃キンパとおにぎり 3月27日公開の映画＃鬼の花嫁 是非ご覧下さい」と自身の出演作も紹介している。
この投稿に、ファンからは「可愛さと大人っぽさが同居してる」「スタイル抜群」「すごく綺麗」「美脚が眩しい」「ガーリーで新鮮」などと反響が寄せられている。
片岡は2024年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」にて、優等生でありながら裏では窃盗や売春を指示していた美佐江役とその娘である美雪役を演じ、怪演が大きな話題を呼んだ。さらにフジテレビ系ドラマ「嘘解きレトリック」で月9初出演を果たしたほか、TBS系日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」ではいづみ（宮本信子）の孫で医学部を現役合格した大学生・千景を演じた。2026年1月期はテレビ東京系「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜23時6分〜）、日本テレビ系「パンダより恋が苦手な私たち」（毎週土曜21時〜）に出演する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】朝ドラ怪演話題の22歳女優「ガーリーで新鮮」美脚スラリのミニワンピ姿
◆片岡凛、ミニワンピ姿披露
片岡は「仕事初め、朝焼けがとても綺麗でした」とコメントし、写真を複数枚投稿。街頭で撮影したオフショットの他、黒地の花柄のミニワンピース姿を披露し、スラリと真っ直ぐな美しい脚を見せている。また、「公開中の映画＃この本を盗む者は ドラマ＃パンダより恋が苦手な私たち ＃キンパとおにぎり 3月27日公開の映画＃鬼の花嫁 是非ご覧下さい」と自身の出演作も紹介している。
◆片岡凛の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛さと大人っぽさが同居してる」「スタイル抜群」「すごく綺麗」「美脚が眩しい」「ガーリーで新鮮」などと反響が寄せられている。
片岡は2024年度前期のNHK連続テレビ小説「虎に翼」にて、優等生でありながら裏では窃盗や売春を指示していた美佐江役とその娘である美雪役を演じ、怪演が大きな話題を呼んだ。さらにフジテレビ系ドラマ「嘘解きレトリック」で月9初出演を果たしたほか、TBS系日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」ではいづみ（宮本信子）の孫で医学部を現役合格した大学生・千景を演じた。2026年1月期はテレビ東京系「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（毎週月曜23時6分〜）、日本テレビ系「パンダより恋が苦手な私たち」（毎週土曜21時〜）に出演する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】