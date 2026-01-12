サーティワンで楽しむストロベリー＆チョコレート♡冬限定の甘いご褒美

イチゴとチョコレート、どちらも大好きな人に贈るサーティワンの冬の恒例イベント「ストロベリー＆チョコレートコレクション」が2026年もスタートします。旬の甘酸っぱいイチゴと、濃厚でとろけるチョコレートを組み合わせた限定フレーバーや華やかなサンデーが勢ぞろい。自分へのご褒美にも、バレンタインシーズンのお楽しみにもぴったりな、心ときめくラインナップをたっぷりご紹介します♪

話題の新作ドバイスタイルチョコ

価格：シングル・レギュラーサイズ420円



注目はトレンドスイーツをアレンジした「ドバイスタイルチョコレート」。

ピスタチオチョコレート風味アイスクリームと、隠し味に焦がしカラメルを効かせたビター風味チョコレートアイスクリームを組み合わせ、芳醇で奥行きのある味わいに仕上げています。

中東菓子で知られる「カダイフ」は、ワッフルコーンを砕いてチョコレートでコーティングすることで、ザクッと香ばしい食感を再現。

販売期間：2026年1月9日(金)～期間限定※なくなり次第終了

※表記はすべて税込価格、店内飲食とお持ち帰りは同一価格です。※一部店舗では価格が異なります。

いちご×チョコの限定フレーバー

コレクションには、この時期だけの魅力的なフレーバーが勢ぞろい。チョコレートムースのようなふんわり食感が楽しめる「チョコレートムースロイヤル」、いちごの香りが広がる「メルティストロベリーチョコレート」。

果肉感たっぷりの「ストロベリースペシャルタイム」、紅茶といちごの組み合わせが上品な「ストロベリーロイヤルミルクティー」など、気分に合わせて選べる豊富さが魅力です。

サンデー＆限定特典も充実

シングルサンデー

価格：各500円

期間限定の「ストロベリー＆チョコレートサンデー」は、シングルとダブルの2タイプを展開。

種類：ストロベリー／チョコレートクッキー

ダブルサンデー

価格：各840円

種類：ピスタチオショコラ／ストロベリーミルフィーユ／ストロベリーブラウニー

※販売期間：2026年1月9日(金)～2月18日(水)※なくなり次第終了

2月9日(月)～2月15日(日)には、対象サンデー購入でミニハートチョコのトッピングプレゼントも実施。

さらに31Club会員限定で、ダブルカップ購入時に「カントリーマアム厳選チョコ」が1個もらえる嬉しい特典も用意されています。

甘い季節をサーティワンで

冬からバレンタインにかけての特別な時間を、サーティワンのストロベリー＆チョコレートで彩ってみてはいかがでしょうか。

新作フレーバーから贅沢なサンデー、限定特典まで、今だけの楽しみが盛りだくさん。友達とシェアしたり、自分だけのご褒美にしたり、心ほどける甘いひとときをぜひ堪能してください♡