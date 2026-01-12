サーティワンで楽しむストロベリー＆チョコレート♡冬限定の甘いご褒美
イチゴとチョコレート、どちらも大好きな人に贈るサーティワンの冬の恒例イベント「ストロベリー＆チョコレートコレクション」が2026年もスタートします。旬の甘酸っぱいイチゴと、濃厚でとろけるチョコレートを組み合わせた限定フレーバーや華やかなサンデーが勢ぞろい。自分へのご褒美にも、バレンタインシーズンのお楽しみにもぴったりな、心ときめくラインナップをたっぷりご紹介します♪
話題の新作ドバイスタイルチョコ
価格：シングル・レギュラーサイズ420円
注目はトレンドスイーツをアレンジした「ドバイスタイルチョコレート」。
ピスタチオチョコレート風味アイスクリームと、隠し味に焦がしカラメルを効かせたビター風味チョコレートアイスクリームを組み合わせ、芳醇で奥行きのある味わいに仕上げています。
中東菓子で知られる「カダイフ」は、ワッフルコーンを砕いてチョコレートでコーティングすることで、ザクッと香ばしい食感を再現。
販売期間：2026年1月9日(金)～期間限定※なくなり次第終了
※表記はすべて税込価格、店内飲食とお持ち帰りは同一価格です。※一部店舗では価格が異なります。
いちご×チョコの限定フレーバー
コレクションには、この時期だけの魅力的なフレーバーが勢ぞろい。チョコレートムースのようなふんわり食感が楽しめる「チョコレートムースロイヤル」、いちごの香りが広がる「メルティストロベリーチョコレート」。
果肉感たっぷりの「ストロベリースペシャルタイム」、紅茶といちごの組み合わせが上品な「ストロベリーロイヤルミルクティー」など、気分に合わせて選べる豊富さが魅力です。
サンデー＆限定特典も充実
シングルサンデー
価格：各500円
期間限定の「ストロベリー＆チョコレートサンデー」は、シングルとダブルの2タイプを展開。
種類：ストロベリー／チョコレートクッキー
ダブルサンデー
価格：各840円
種類：ピスタチオショコラ／ストロベリーミルフィーユ／ストロベリーブラウニー
※販売期間：2026年1月9日(金)～2月18日(水)※なくなり次第終了
2月9日(月)～2月15日(日)には、対象サンデー購入でミニハートチョコのトッピングプレゼントも実施。
さらに31Club会員限定で、ダブルカップ購入時に「カントリーマアム厳選チョコ」が1個もらえる嬉しい特典も用意されています。
甘い季節をサーティワンで
冬からバレンタインにかけての特別な時間を、サーティワンのストロベリー＆チョコレートで彩ってみてはいかがでしょうか。
新作フレーバーから贅沢なサンデー、限定特典まで、今だけの楽しみが盛りだくさん。友達とシェアしたり、自分だけのご褒美にしたり、心ほどける甘いひとときをぜひ堪能してください♡