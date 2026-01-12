昨年に広島を退団した小林樹斗投手が１２日、四国ＩＬｐ徳島の特別合格選手（球団推薦選手）に決まったことが、球団から発表された。これを受けて小林は自身のインスタグラムを更新。「この度徳島インディゴソックスに入団させて頂く事になりました。まずは今回僕を受け入れてくださった球団関係者の皆様に感謝致します。そして日頃から携わってくださっています皆様にも感謝したいです！！本当にありがとうございます」と感謝をつづると、古巣への思いなども明かした。

「カープでの５年間は怪我が多く思うように野球が出来ない日々が続きました。ですが今回戦力外を受けてからもう一度高いレベルで野球がしたい。挑戦したいという気持ちの中で独立リーグという道を選択させて頂きました。僕一人じゃここまで来れなかったですし幼少期から支えてくださった両親、これまでご指導下さった首脳陣の皆さん、先輩本当に感謝しています。今年１年間何が何でも結果にこだわりがむしゃらに駆け抜けたいと思っています。皆様今年１年間またよろしくお願いします」

小林は２０２０年度ドラフト４位で智弁和歌山から広島に入団。１軍では通算２試合の登板に終わり、２４年のオフに育成契約に。昨年１０月に戦力外通告を受けていた。