質問形式で記憶力、計算力、見当識などを測る認知症テスト。高齢化の影響か、近年では無償でテスト受けることが出来る地域も増えているようだ。



【写真】町内で出回っているという認知症テスト

そんな中、SNS上で大きな注目を集めているのは学生のシャングリラGさん（@SHANGRILA_G）による



「ばあちゃんの町内の認知症テストがどっかで流出したらしく町でチートが横行してて草」という投稿。



「（C） 機関銃・琴・親指… （D） 日本刀・アコーディオン・足…」



という具合にテストの回答が書かれたメモ。どこから流出したものかわからないが、シャングリラGさんの祖母はこれを必死で記憶する練習をしており「エミネムみたいになっている」ということだ。



シャングリラGさんにお話を聞いた。



ーーこのテストをご覧になった経緯を。



シャングリラG：お正月に親戚の集まりがあったのですが、1月に何をするかという話になったところ、祖母がテストを見せてくれました。



ーーその際のお祖母さまは？



シャングリラG：「これをしっかり覚えれば大丈夫」と言っていました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



シャングリラG：全国で同じようなことが行われていることに驚きました。意図通りには機能していないかもしれませんが、これが覚えられるようなら認知症は問題ないか、とも思いました。



□ □



SNSユーザー達から



「どのみち、これが憶えられたらセーフなのでは……」

「私のじいちゃんばあちゃんもテストの前に問題入手して必死に覚えてたwwww自分で答えの表をラミネートで作ってたのにクイズ形式で問題出しても全然わかってなかったwwwww」

「認知症テストの流出で町全体がチートだらけになるって逆にすごい状況だな」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんがお住まいの地域では認知症テストはおこなわれているだろうか。



なお、今回の話題を提供してくれたシャングリラGさんは芸人志望。お笑いコンビ・神オカンデのツッコミ担当として、これまでにM-1グランプリとR-1グランプリにて1回戦を突破しており、前者ではナイスアマチュア賞を受賞している。



ご興味ある方はぜひ今後の動向をチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）