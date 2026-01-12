カップルで行きたいと思う「山梨県の道の駅」ランキング！ 2位「とみざわ」を抑えた1位は？【2025年調査】
温かい飲み物を片手に、冬の澄んだ空気を感じながら進むドライブは、特別なイベントがなくても心地よいものです。 地域の文化や美味しいものが一堂に会する拠点をいくつか巡りながら、気ままに冬の休日を過ごしてみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「山梨県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「竹林や自然がきれいで、散歩しながら会話しやすいから」（20代女性／静岡県）、「とみざわバーガーや地元食材を活かしたメニューが楽しめ、山梨らしい自然豊かでゆったりした雰囲気が味わえるから」（20代女性／沖縄県）、「四季折々の旬の特産品が楽しめるのが良いです！季節毎に違う魅力を楽しめるのでデートスポットに間違いないと思います」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「富士山の景色が綺麗で写真映えするからです」（30代女性／東京都）、「富士山を望むドーム型シアターや足湯があり、二人で絶景を眺めながらゆったりとした時間を過ごせるから」（30代男性／滋賀県）、「富士山の景色とうどんを堪能したい」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：とみざわ（南巨摩郡南部町）／33票2位は、巨大なタケノコのモニュメントが目を引く「とみざわ」です。静岡県との県境近くに位置し、ドライブの休憩スポットとして人気。特産のタケノコを使った料理やお土産が豊富で、ユニークな外観は写真映えも抜群です。豊かな自然に囲まれたのどかな環境は、都会の喧騒を離れてゆっくりと会話を楽しみたいカップルのドライブコースに組み込まれています。
1位：富士吉田（富士吉田市）／39票1位に選ばれたのは、富士山の絶景を楽しめる「富士吉田」です。敷地内には富士山の湧水を無料で持ち帰れる水汲み場があり、多くの人が訪れます。また、名物の「吉田のうどん」を味わえるフードコートや、富士山の歴史を学べるレーダードーム館、ドッグランなども併設。富士五湖エリアの観光拠点として非常に便利で、富士山を間近に感じながらアクティブに過ごしたいカップルから高い評価を得ています。
