ソフトバンクの小久保裕紀監督が12日、地元の和歌山市での日本一祝賀＆今季の激励会に出席した。

講演会や地元の関係者、和歌山県知事ら約300人が出席。昨季の日本一のペナントや正力松太郎賞のメダルなども飾られ、会場を彩った。

小久保監督は昨秋、投手陣に先発陣の中5日ローテーションの可能性を説明していた。ライバル球団の日本ハム・新庄剛志監督も中5日構想を披露。小久保監督は「先にちょっとこっちが出しましたけどね。ただ、日程を見ると日本ではメリットが正直少ないですね」と説明した。

メジャーリーグのように長期連戦が組み込まれると中4日、中5日で主戦級を多く投入できるが、日本球界は火曜から日曜の6連戦が基本。中6日でのローテーションの方が日程にはまりやすい。

小久保監督は「火曜のピッチャーは中5日が無理なんですよ。火曜に中5日で回さない投手を当てて、それ以降でやっていくのはありだと思うけど。6枚そろえば一番ベストですよ。そうならなかった時のために中5日という策も取れるように準備してもらうことを伝えているだけ。これは2月のキャンプ、3月のオープン戦が始まっていく中で倉野（投手）コーチと話しながら決めていきます」と説明した。