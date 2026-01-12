¡Ö¤É¤¨¤ê¤ã¡Á¥¹¥Æ¥¡×¸µÁÄ¥á¥¬¥Í¤ÃÌ¼¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä»þÅì¤¡¤ßà38ºÐ¤Î¿Ê²½¤¹¤ë¥Ó¥¥Ë»Ñá¤Ë¡Ö¤ª¤©¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×
¡¡à¸µÁÄ¥á¥¬¥Í¤Ã»Ò¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿»þÅì¤¡¤ß(38)¤¬°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£Ç¯39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¹õ¤¤¥Ó¥¥Ë¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç♡¡¡¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡ª¡¡ÂÎ¤â¿´¤â♡¡¡¤Þ¤º¤Ï¥µ¥ó¥¥å¡¼¤Ê»þÅì¤¡¤ß¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢Åê¹Æ¤Ë¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡¤É¤¨¤ê¤ã¡Á¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÁ´¤¯Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö20Âå¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö¤ª¤©¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¿§µ¤¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»þÅì¤Ï2005Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥¬¥Í¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£