·è¾¡Á°È¾¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬2¡½0¤Ç¥ê¡¼¥É¡¡½éV¡õ²ÆÅß2´§¤ØÁ°¿Ê¡¡à°ñ¾ëÀûÉ÷á¼¯Åç³Ø±à¤ÏÂçµÕÅ¾¤Ê¤ë¤«¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡½¼¯Åç³Ø±à¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¼¯Åç³Ø±à¤Î·è¾¡¤¬¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°È¾¤Ï2¡½0¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï½øÈ×¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÎÁ°Àþ¤«¤é·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾19Ê¬¤Ë·ø¸Ç¤ÊÁê¼ê¤Î¼é¤ê¤ËàÅÀ¼è¤ê²°á¤¬·ê¤ò¶õ¤±¤¿¡£Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò¡¢¥¨¥ê¥¢³°¤Ç¼õ¤±¤¿Æü郄¸µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¡¢º¸Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£º£Âç²ñ7ÅÀÌÜ¤ÇÆÀÅÀ²¦Áè¤¤¤Ç¤âÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Æü郄¤Ï¤½¤Î¸å¤âº¸¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±39Ê¬¤Ë¤ÏËÙ¥Î¸ý±ÍÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Æ±¤¸¤¯¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤¤¡¢±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¾å¤Ø¤ÈÆÍ¤»É¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤ÏÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤È¤Î·ãÀï¤òPKÀï¤ÎËö¤ËÀ©¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤¬¥Ù¥¹¥È4¤À¤Ã¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤â¹¶¼é¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¶å½£Àª¤Ç¤Ï2015Ç¯ÅÙÂç²ñ¤ÎÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬¡Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©Àª¤Ç¤Ï04Ç¯ÅÙÂç²ñ¤Î¼¯»ùÅç¼Â¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë°ÊÍè¡¢21Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤Ï¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤Ë1¡½1¤«¤éÆÍÆþ¤·¤¿¡¢Î¾¥Á¡¼¥à·×20¿Í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿ÁÔÀä¤ÊPKÀï¤Ë¾¡Íø¡£²áµî2ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö½à·è¾¡¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍ¤ÇË¤ê½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯Åç³Ø±à¤Ï17Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿½à·è¾¡¤Ç¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐÂçÇð¡ÊÀéÍÕ¡Ë¤Ë1¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ½é¤Î·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£°ñ¾ë¸©Àª¤È¤·¤Æ¤Ï1980Ç¯ÅÙ¤Î¸Å²Ï°ì°ÊÍè¡¢45Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¡£J1¼¯Åç¡¢J2¿å¸Í¡¢ÃÞÇÈÂç¡¢¼¯Åç¥æ¡¼¥¹¤È³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤äÇ¯Âå¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢à°ñ¾ëÀûÉ÷á¤È¾Î¤µ¤ì¤¿2025Ç¯ÅÙ¤òºÇ¹â¤Î·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ÂçµÕÅ¾¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë