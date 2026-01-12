人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。アワード受賞報告をした。

「【2025レースアンバサダーアワード 受賞しました】他にもoption賞 コスチューム大賞グランプリ オートサロンのコスチューム大賞 たくさんの賞を受賞できました！」と報告。

表彰式の写真をアップし「ファンの皆さんも私を信じて最後まで協力してくれてありがとう その結果こうしてみんなで素晴らしい景色を見ることができました。幸せです」と感謝。「グランプリが発表された時は正直悔しかったです アワード受賞のスピーチでは泣かなかったけどグランプリ発表後は涙が出てきました」などと長文で現在の胸中を明かした。

この投稿にフォロワーらからは「文章からすごい気持ちが伝わってきた」「遂に花開いた感！」「輝いてましたよ」などの声が寄せられている。

阿比留は、2018年にレースクイーン・デビューし、25年は「WinG」などで活動。レースクイーン歴8年で1度も休んだことはなしの“皆勤賞”を継続中。10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2025」を受賞。

大阪府出身で、公式プロフィルは、身長1メートル67、スリーサイズはB83・W60・H87。血液型A。趣味はピラティス、ダンス、特技は、誰とでも仲良くなれること。