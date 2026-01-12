プロボクシングの六島ジムは12日、大阪市内のジムで会見を開き、2月15日の興行「You will be the champion27」（住吉スポーツセンター）で、所属の山崎海斗（27）が中川麦茶（37＝ミツキ）と東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦を戦うカードを発表した。

村田昂（帝拳）に9回TKO負けを喫したWBOアジアパシフィック同級王座決定戦から1年4カ月。前哨戦を2試合挟んだ山崎に、ようやくビッグチャンスが巡ってきた。

「やっと作ってもらったチャンス。とにかくベルトが欲しいので、必ず勝つ」

プロ初黒星で痛感したのは、スタミナ不足だった。「ボクシングだけでなく、足を動かす持久力が欠けていた」。走り込みで下半身を強化するとともに、ボクシングスタイルの見直しにも着手。接近戦を覚えることで、体力の省エネにもつながった。

「（トレーナーの）武市（晃輔氏）に言わせると、山崎のは、しんどいボクシング。接近戦で休むこともできるねんから。それと右だけやなくて、左も覚えていかなあかんし、そういう新しい面も出せたら」

枝川孝会長は新しいスタイルにも期待を寄せる。対戦相手の中川について、山崎は「独特な距離、独特なタイミングのジャブがあって、やりにくさはある」と認めながら、「決して向こうのペースにはさせない」と言い切った。

一昨年10月に誕生した長女は現在1歳2カ月。「物心がつくまでには、ベルトを持っていたい」。東洋太平洋を足がかりに、世界へ――。山崎が新春のリングで大きな一歩を踏み出す。