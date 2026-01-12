【週末から週明けにかけての報道】
各報道機関
高市首相、23日通常国会冒頭解散を検討、衆院選は2月上中旬公算
NYタイムズ
連邦検察が FRBのパウエル議長に関する捜査を開始した
この問題は、FRBの改修工事に関する上院の公聴会に関連
改修工事の規模・費用に関して、「昨年6月の上院銀行委員会で議会を誤解させた疑い」が争点
パウエルFRB議長
トランプ政権の司法省が中央銀行に召喚状を送った
トランプ大統領の魔女狩り、つまりFRBに対する継続的な脅威について非難
この動きは前例のない政治的なものだと指摘
トランプ米大統領
住宅ローン関連のモーゲージ債を購入するよう示唆
大手機関投資家による一戸建て購入を禁止する計画・大統領令での措置を表明
クレジットカードの金利を1年間10%に制限する、と発言
ウォール・ストリート・ジャーナル
米国、イランへの行動の可能性に向けた計画を加速
英日曜紙デイリー・メール
トランプ大統領、グリーンランド侵攻計画の立案を特殊部隊に指示
侵攻を含む軍事的取得の可能性を示唆する報道
