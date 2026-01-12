【週末から週明けにかけての報道】



各報道機関

高市首相、23日通常国会冒頭解散を検討、衆院選は2月上中旬公算



NYタイムズ

連邦検察が FRBのパウエル議長に関する捜査を開始した

この問題は、FRBの改修工事に関する上院の公聴会に関連

改修工事の規模・費用に関して、「昨年6月の上院銀行委員会で議会を誤解させた疑い」が争点



パウエルFRB議長

トランプ政権の司法省が中央銀行に召喚状を送った

トランプ大統領の魔女狩り、つまりFRBに対する継続的な脅威について非難

この動きは前例のない政治的なものだと指摘



トランプ米大統領

住宅ローン関連のモーゲージ債を購入するよう示唆

大手機関投資家による一戸建て購入を禁止する計画・大統領令での措置を表明

クレジットカードの金利を1年間10%に制限する、と発言



ウォール・ストリート・ジャーナル

米国、イランへの行動の可能性に向けた計画を加速



英日曜紙デイリー・メール

トランプ大統領、グリーンランド侵攻計画の立案を特殊部隊に指示

侵攻を含む軍事的取得の可能性を示唆する報道

