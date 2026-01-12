米株価指数先物 時間外取引 ダウ先物２００ドル超安、トランプ政権のＦＲＢめぐる動きで
東京時間15:16現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49487.00（-239.00 -0.48%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6964.00（-41.00 -0.59%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25711.75（-226.50 -0.87%）
※パウエルFRB議長
トランプ政権の司法省が中央銀行に召喚状を送った
トランプ大統領の魔女狩り、つまりFRBに対する継続的な脅威について非難
この動きは前例のない政治的なものだと指摘
※NYタイムズ
連邦検察が FRBのパウエル議長に関する捜査を開始した
この問題は、FRBの改修工事に関する上院の公聴会に関連
改修工事の規模・費用に関して、「昨年6月の上院銀行委員会で議会を誤解させた疑い」が争点
