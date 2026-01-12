米株価指数先物 時間外取引 ダウ先物２００ドル超安、トランプ政権のＦＲＢめぐる動きで 米株価指数先物 時間外取引 ダウ先物２００ドル超安、トランプ政権のＦＲＢめぐる動きで

東京時間15:16現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49487.00（-239.00 -0.48%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6964.00（-41.00 -0.59%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25711.75（-226.50 -0.87%）



※パウエルFRB議長

トランプ政権の司法省が中央銀行に召喚状を送った

トランプ大統領の魔女狩り、つまりFRBに対する継続的な脅威について非難

この動きは前例のない政治的なものだと指摘



※NYタイムズ

連邦検察が FRBのパウエル議長に関する捜査を開始した

この問題は、FRBの改修工事に関する上院の公聴会に関連

改修工事の規模・費用に関して、「昨年6月の上院銀行委員会で議会を誤解させた疑い」が争点

