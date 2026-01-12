テクニカルポイント　ユーロドル、一目均衡表の雲に注目

1.1818　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1817　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1731　21日移動平均
1.1712　一目均衡表・基準線
1.1701　10日移動平均
1.1692　一目均衡表・転換線
1.1667　現値
1.1667　100日移動平均
1.1645　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
1.1624　一目均衡表・雲（上限）
1.1595　一目均衡表・雲（下限）
1.1584　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1578　200日移動平均

　ユーロドルは、新年に入ってから緩やかな下降トレンドを示現している。１０日線１．１７０１、２１日線１．１７３１などが上値を抑えている。一方で、２００日線１．１５７８は中長期的な情操トレンドを示唆しており、方向感が対立している。ポイントは一目均衡表の雲をめぐる動向だろう。現在１．１５９５－１．１６２４とかなり狭い範囲に集まっている。さらに今週中にはネジレを発生する予定。雲の上下どちらの水準に定着するのかを確認したい局面だ。