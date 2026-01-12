テクニカルポイント ユーロドル、一目均衡表の雲に注目 テクニカルポイント ユーロドル、一目均衡表の雲に注目

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロドル、一目均衡表の雲に注目



1.1818 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1817 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1731 21日移動平均

1.1712 一目均衡表・基準線

1.1701 10日移動平均

1.1692 一目均衡表・転換線

1.1667 現値

1.1667 100日移動平均

1.1645 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.1624 一目均衡表・雲（上限）

1.1595 一目均衡表・雲（下限）

1.1584 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1578 200日移動平均



ユーロドルは、新年に入ってから緩やかな下降トレンドを示現している。１０日線１．１７０１、２１日線１．１７３１などが上値を抑えている。一方で、２００日線１．１５７８は中長期的な情操トレンドを示唆しており、方向感が対立している。ポイントは一目均衡表の雲をめぐる動向だろう。現在１．１５９５－１．１６２４とかなり狭い範囲に集まっている。さらに今週中にはネジレを発生する予定。雲の上下どちらの水準に定着するのかを確認したい局面だ。

外部サイト