高嶋ちさ子がダース・ベイダーに？ 公演時の動画に反響相次ぐ「ラスボス感すごい！」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が11日、自身のインスタグラムを更新。公演時の様子を、舞台裏も含めた動画で公開した。
【動画】ラスボス感すごい！高嶋ちさ子がダース・ベイダーに？
高嶋は「木曜日は横浜みなとみらいホールにて弾き初めでした。2週間も開くとなんだか初日に戻ったような気分で、メンバーも私もドキドキ。しかし舞台に出てみれば、熱気満々で楽しいコンサートとなりました。今日は山梨公演。客席から話しかけてくるお客様もいて、和気あいあいとはこのことでした(笑)。まるで自分の家でやっているコンサートのような気持ちでリラックスして楽しむことができました。今週は5連チャンなのでもう寝ます」と演奏時の動画も添えて記した。
ファンからは「ダース・ベイダーちさ子さん！」「弓にどうやってLEDつけたんですか？」「ラスボス感すごい！」などといった感想が寄せられている。
【動画】ラスボス感すごい！高嶋ちさ子がダース・ベイダーに？
高嶋は「木曜日は横浜みなとみらいホールにて弾き初めでした。2週間も開くとなんだか初日に戻ったような気分で、メンバーも私もドキドキ。しかし舞台に出てみれば、熱気満々で楽しいコンサートとなりました。今日は山梨公演。客席から話しかけてくるお客様もいて、和気あいあいとはこのことでした(笑)。まるで自分の家でやっているコンサートのような気持ちでリラックスして楽しむことができました。今週は5連チャンなのでもう寝ます」と演奏時の動画も添えて記した。
ファンからは「ダース・ベイダーちさ子さん！」「弓にどうやってLEDつけたんですか？」「ラスボス感すごい！」などといった感想が寄せられている。