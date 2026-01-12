15周年イヤーのHKT48、20歳メンバーが艶やか振り袖姿 今年は「Irreplaceable世代」
アイドルグループ・HKT48が12日（成人の日）、地元・福岡市博多区の住吉神社にて「はたちのつどい」を開催。20歳の新成人メンバーとなった石橋颯・大庭凜咲・山川万里愛が参加した。
【ソロショットあり】艶やかな振り袖姿を披露したHKT48
それぞれが選んだ艶やかな振袖に身を包んだメンバーは、20歳という節目を迎え、健やかに過ごせるようご祈祷を受けた。ご祈祷後は、力がもらえると云われているパワースポット＜古代力士像＞の「力」と刻まれた手のひらに手を合わせ記念撮影した。
成人式恒例となった＜今年は何世代?＞という問いに対しては、独特でユニークな発言など個性豊かなキャラクターを持つ3人にちなみ、唯一無二な世代として「Irreplaceable世代」と命名した。
HKT48は今年15周年イヤー。「私たちにしかできない奇想天外な発想でファンの皆さまを驚かせながら楽しんでいただける1年にしたい」と意気込んでいた。
■石橋颯（いしばし・いぶき）コメント
2005年7月22日 福岡県出身
チームH所属 5期生（2018年11月デビュー）
13歳でHKT48に加入して約7年。本日、無事に成人の日という大きな節目を迎えることができました。これまで支えてくださった家族、関係者の皆様、そしてファンの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。これからも感謝の気持ちを忘れず、自分の選択に責任を持ち、強く、そして周りの方から慕われる女性になりたいです。私らしく一歩ずつ進んでいきます！まだまだ未熟ですが20歳の私も温かく見守っていただけたらうれしいです！これからもたくさんの方に笑顔をお届けできるよう、精一杯頑張ります。
■大庭凜咲（おおば・りさき）コメント
2005年4月23日 福岡県出身
チームKIV所属 6期生（2022年5月デビュー）
1人の大人としての自覚を持ち、これからも新しい挑戦を全力でしていきます。20年間支えてくださった方々に感謝して、皆さんに恩返しができるような活動に挑戦していきたいと思っています。多くの方にたくさんの笑顔と元気をこれからもお届けできるように頑張りますので、これからは大人として一つ階段を登った大庭凜咲を見守ってくださると嬉しいです。
■山川万里愛（やまかわ・まりあ）コメント
2005年10月25日 福岡県出身
7期研究生（2024年5月デビュー）
本日晴れて成人の日を迎える事ができ、とてもうれしい気持ちでいっぱいです。
ここまで大切に育ててくれた両親、家族そしていつも支えてくださるファンの皆様や、関係者の皆様へ感謝の心を忘れず、たくさんの笑顔をお届けできるように精一杯頑張ります！これから夢や目標に向けて精一杯努力して、アイドルとしても人としても成長していきます。20歳の山川万里愛も宜しくお願いいたします。
【ソロショットあり】艶やかな振り袖姿を披露したHKT48
それぞれが選んだ艶やかな振袖に身を包んだメンバーは、20歳という節目を迎え、健やかに過ごせるようご祈祷を受けた。ご祈祷後は、力がもらえると云われているパワースポット＜古代力士像＞の「力」と刻まれた手のひらに手を合わせ記念撮影した。
HKT48は今年15周年イヤー。「私たちにしかできない奇想天外な発想でファンの皆さまを驚かせながら楽しんでいただける1年にしたい」と意気込んでいた。
■石橋颯（いしばし・いぶき）コメント
2005年7月22日 福岡県出身
チームH所属 5期生（2018年11月デビュー）
13歳でHKT48に加入して約7年。本日、無事に成人の日という大きな節目を迎えることができました。これまで支えてくださった家族、関係者の皆様、そしてファンの皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。これからも感謝の気持ちを忘れず、自分の選択に責任を持ち、強く、そして周りの方から慕われる女性になりたいです。私らしく一歩ずつ進んでいきます！まだまだ未熟ですが20歳の私も温かく見守っていただけたらうれしいです！これからもたくさんの方に笑顔をお届けできるよう、精一杯頑張ります。
■大庭凜咲（おおば・りさき）コメント
2005年4月23日 福岡県出身
チームKIV所属 6期生（2022年5月デビュー）
1人の大人としての自覚を持ち、これからも新しい挑戦を全力でしていきます。20年間支えてくださった方々に感謝して、皆さんに恩返しができるような活動に挑戦していきたいと思っています。多くの方にたくさんの笑顔と元気をこれからもお届けできるように頑張りますので、これからは大人として一つ階段を登った大庭凜咲を見守ってくださると嬉しいです。
■山川万里愛（やまかわ・まりあ）コメント
2005年10月25日 福岡県出身
7期研究生（2024年5月デビュー）
本日晴れて成人の日を迎える事ができ、とてもうれしい気持ちでいっぱいです。
ここまで大切に育ててくれた両親、家族そしていつも支えてくださるファンの皆様や、関係者の皆様へ感謝の心を忘れず、たくさんの笑顔をお届けできるように精一杯頑張ります！これから夢や目標に向けて精一杯努力して、アイドルとしても人としても成長していきます。20歳の山川万里愛も宜しくお願いいたします。