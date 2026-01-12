横浜FCの今季トップチーム体制が決定! 山田康太が7番に変更、大卒ルーキーの細井響は背番号5
横浜FCは12日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のトップチーム体制が決定したことを発表した。
横浜FCは昨季J1リーグ戦を18位で終え、J2に降格。今季から三浦文丈前監督に代わり、須藤大輔監督が指揮を執る。
背番号については、FW山田康太が76番から7番、FWルキアンが91番から9番に変更。特別指定選手から正式加入となるDF細井響(←新潟医療福祉大)は5番、MF横山暁之(←千葉)は26番、MF岩崎亮佑(←横浜FCユース)は78番、DF佐藤颯真(←東海学園大)は94番を着ける。
以下、トップチーム体制
■スタッフ
▽監督
須藤大輔
▽コーチ
養父雄仁
田所諒
▽IDPコーチ
吉武剛
▽GKコーチ
土肥洋一
▽フィジカルコーチ
高橋一隆
▽コンディショニングコーチ
菅野健太
▽アナリスト
中島瑛
小森凜音
▽チーフトレーナー
渡邉将広
▽トレーナー
片瀬裕己
内藤大貴
佐川和寛
▽通訳グループリーダー兼強化部国際担当
池田良平
▽ポルトガル語通訳
小林俊也
村松陸
▽チーフマネージャー
網盛孝哉
▽マネージャー
篠原皐樹
中島佑太
■選手
3 DF 鈴木準弥
5 DF 細井響(←新潟医療福祉大/新加入)
7 FW 山田康太
8 MF 小倉陽太
9 FW ルキアン
10 FW ジョアン・パウロ
13 MF 窪田稜
14 MF 高塩隼生(←沖縄SV/復帰)
16 DF 伊藤槙人
17 FW 室井彗佑
18 FW 森海渡(←千葉/復帰)
19 DF 杉田隼(←松本/復帰)
20 MF 村田透馬
21 GK 市川暉記
22 DF 岩武克弥
23 FW 前田勘太朗
24 DF 秦樹
26 MF 横山暁之(←千葉/新加入)
27 GK ヤクブ・スウォビィク
28 MF 熊倉弘貴
35 MF 宇田光史朗(←滋賀/復帰)
39 MF 遠藤貴成
42 GK 石井僚
48 DF 新保海鈴
49 FW 駒沢直哉(←北九州/復帰)
77 MF 高江麗央
78 MF 岩崎亮佑(←横浜FCユース/トップ昇格)
90 FW アダイウトン
94 DF 佐藤颯真(←東海学園大/新加入)
99 フリ丸
