　横浜FCは12日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のトップチーム体制が決定したことを発表した。

　横浜FCは昨季J1リーグ戦を18位で終え、J2に降格。今季から三浦文丈前監督に代わり、須藤大輔監督が指揮を執る。

　背番号については、FW山田康太が76番から7番、FWルキアンが91番から9番に変更。特別指定選手から正式加入となるDF細井響(←新潟医療福祉大)は5番、MF横山暁之(←千葉)は26番、MF岩崎亮佑(←横浜FCユース)は78番、DF佐藤颯真(←東海学園大)は94番を着ける。

以下、トップチーム体制

■スタッフ

▽監督

須藤大輔

▽コーチ

養父雄仁

田所諒

▽IDPコーチ

吉武剛

▽GKコーチ

土肥洋一

▽フィジカルコーチ

高橋一隆

▽コンディショニングコーチ

菅野健太

▽アナリスト

中島瑛

小森凜音

▽チーフトレーナー

渡邉将広

▽トレーナー

片瀬裕己

内藤大貴

佐川和寛

▽通訳グループリーダー兼強化部国際担当

池田良平

▽ポルトガル語通訳

小林俊也

村松陸

▽チーフマネージャー

網盛孝哉

▽マネージャー

篠原皐樹

中島佑太

■選手

3 DF 鈴木準弥

5 DF 細井響(←新潟医療福祉大/新加入)

7 FW 山田康太

8 MF 小倉陽太

9 FW ルキアン

10 FW ジョアン・パウロ

13 MF 窪田稜

14 MF 高塩隼生(←沖縄SV/復帰)

16 DF 伊藤槙人

17 FW 室井彗佑

18 FW 森海渡(←千葉/復帰)

19 DF 杉田隼(←松本/復帰)

20 MF 村田透馬

21 GK 市川暉記

22 DF 岩武克弥

23 FW 前田勘太朗

24 DF 秦樹

26 MF 横山暁之(←千葉/新加入)

27 GK ヤクブ・スウォビィク

28 MF 熊倉弘貴

35 MF 宇田光史朗(←滋賀/復帰)

39 MF 遠藤貴成

42 GK 石井僚

48 DF 新保海鈴

49 FW 駒沢直哉(←北九州/復帰)

77 MF 高江麗央

78 MF 岩崎亮佑(←横浜FCユース/トップ昇格)

90 FW アダイウトン

94 DF 佐藤颯真(←東海学園大/新加入)

99 フリ丸