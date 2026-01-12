「成長ホルモン分泌不全症」を”診断する症状”とは？治療法も医師が解説！

成長ホルモン分泌不全症とは、身長を伸ばしたり、体重を増やしたりする機能を持つ成長ホルモンの分泌が何らかの原因で少なくなってしまう病気です。

子どもの時期にこの病気にかかると低身長や低体重といった症状が現れます。また大人もかかることのある病気です。

今回はこの病気について、診断基準・治療方法を紹介します。

※この記事はメディカルドックにて『「成長ホルモン分泌不全症」の症状・原因・診断基準はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

郷 正憲（徳島赤十字病院）

徳島赤十字病院勤務。著書は「看護師と研修医のための全身管理の本」。日本麻酔科学会専門医、日本救急医学会ICLSコースディレクター、JB-POT。

成長ホルモン分泌不全症の診断と治療

診断基準を教えてください。

成長ホルモン分泌不全症の診断基準には、主に以下のようなものがあります。

身体や心の症状：身長が低い・体重が軽い・骨密度が低い・筋肉量が少ない・脂肪量が多い・肌が薄く乾燥しやすい・顔立ちが小さい・怠けがち・疲れやすい・免疫力が低いなど

血液検査：GH濃度が低値である

下垂体機能検査：GH分泌量が不足していることが確認される

脳脊髄液検査：GH分泌量が不足していることが確認される

インシュリン耐性試験：GH分泌量が不足していることが確認される

ただし、診断には個人差があり、1つの結果だけでは診断を確定できないため、症状や検査の結果を総合的に判断することが重要です。

治療方法を教えてください。

成長ホルモン分泌不全症の治療方法は、主に成長ホルモン補充療法です。この療法は、患者に適量の成長ホルモンを注射することで、成長ホルモンの欠乏を補うものです。補充療法は通常、毎日または週に数回、長期間行われます。治療開始時の身長・体重・性別・年齢などによって、1日あたりの成長ホルモン量が異なります。治療中は、GHの測定値や身長などを定期的に測定し、適切な量を維持するために調整することが必要です。また成長ホルモン補充療法に加えて、適切な栄養や運動などの健康的な生活習慣を身に付けることも重要です。

治療は何歳から始めるのでしょうか？

この病気の治療は、子どもの時期から始めることが一般的です。成長ホルモンの治療は成長期間中に行うことで、成長を促進し、身長を伸ばせます。成人においても治療が必要なため、診断された場合は早めに治療を受けることをおすすめします。治療方法としては、成長ホルモンの注射剤を毎日投与する方法が一般的です。注射量や投与方法は、患者さんに合わせて調整します。また、治療を受けている間は、医師の指導に従って適切な栄養や運動をすることが重要です。成長ホルモン欠乏症は慢性の病気であり、終身治療が必要なため、継続的に医師の指導下で治療を受け続けることが重要です。

治療期間を教えてください。

この病気の治療は、一般的に終身継続することが必要です。子ども期においては、成長期間中に行うことで、成長を促進し身長を伸ばせます。子ども期の治療は一般的に、成長期の終了まで継続することが推奨されています。成人においても、成長ホルモンの欠乏が原因で症状が出ている場合は、終身継続することが必要です。ただし治療期間は個人差があり、治療を受ける期間は医師の指導に従って調整することが重要です。

編集部まとめ



成長ホルモン分泌不全症は、成長ホルモンの不足によって身長が伸び悩んだり、体重が増えなかったりといった症状が現れる病気です。

子どもだけでなく、大人にも発症する可能性があり、大人の場合は体重増加や疲れやすさが症状として現れます。

命や寿命に関わる病気ではないですが、身体の成長を阻害し生活習慣病に繋がるおそれもありますので、早めの発見と治療が大切です。

お子様の成長や、ご自身の身体の不調について気付いたことがあれば、早めに病院にかかって検査を受けましょう。

