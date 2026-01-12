広島THがLINE公式アカウント友だち追加キャンペーンを実施！

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の広島サンダーズは、LINE公式アカウント友だち追加キャンペーンを実施することをクラブ公式サイトで発表した。

2025年12月11日（木）にLINE公式アカウントの開設を発表していた広島TH。今回はその開設を記念して、1月10日（土）に広島グリーンアリーナで行われた第10節GAME1サントリーサンバーズ大阪戦から「友だち追加キャンペーン」をスタートするとしている。

ホームゲームに来場した際、LINE公式アカウント内のリッチメニューから「LINE会員カード」を表示し、会場で提示すると来場スタンプが貯まり、そのスタンプの数に応じて2種類の特典が用意されているとのこと。

特典として、ホームゲームに来場するたびに、「オリジナル選手ステッカー（全19選手・ランダム）」が1枚プレゼントされるほか、3回目、6回目、9回目、12回目の来場時には、選手ステッカーに加えて「キラキラ選手カード（全19選手・ランダム） 」もセットでプレゼントされる。

なお、対象となる試合は以下の通り。

⬛︎広島サンダーズ 友だち追加キャンペーン 対象試合一覧

・1月10日（土）、11日（日）／第10節／広島グリーンアリーナ／サントリーサンバーズ大阪戦（すでに終了）

・1月17日（土）、18日（日）／第11節／IHIアリーナ呉／東レアローズ静岡戦

・3月7日（土）、8日（日）／第16節広島グリーンアリーナ／ウルフドッグス名古屋戦

・3月14日（土）、15日（日）／第17節／広島サンプラザホール／日本製鉄堺ブレイザーズ戦

・3月28日（土）、29日（日）／第19節／東広島運動公園体育館／VC長野トライデンツ戦

・4月18日（土）、19日（日）／第22節／エフピコアリーナふくやま／大阪ブルテオン戦