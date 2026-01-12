元世界2階級制覇王者の京口紘人氏（32）が、自身のYouTube「京口紘人 Hiroto Kyoguchi」を更新。来年5月2日に内定と報じられた井上尚弥（大橋）VS中谷潤人（M.T）をメーンイベントとする東京ドームでの世紀の大興行、第3のビッグマッチを予想した。

世界スーパーバンタム級4団体王座防衛戦となる尚弥―中谷戦に続いて、WBC世界バンタム級タイトルマッチとして王者・井上拓真（大橋）―5階級制覇を目指す挑戦者・井岡一翔（志成）の激突が浮上している。

これだけでも日本ボクシング史に残る興行になるが、京口氏は「トリプル世界戦の可能性もある」と予想した。

可能性があるのは、昨年11月から延期になっているWBA世界スーパーライト級1位の平岡アンディ（大橋）の世界初挑戦。王者ゲーリー・アントゥアン・ラッセル（米国）との対戦だが、こちらは大橋秀行会長が2月に米国開催が濃厚と明かしている。

もうひとつの候補は、WBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）と同休養王者アントニオ・バルガス（米国）との団体内王座統一戦。5月ならドネア戦で折れた鼻骨の影響も少ない。そして、勝者は拓真―井岡戦の勝者と統一戦の流れも生まれる。

そして、京口氏が「タイトルマッチじゃないけど…」と予想したビッグマッチが武居由樹（大橋）―那須川天心（帝拳）のライバル対決だ。

「（2人とも）知名度も実力もある。この東京ドームの大舞台でやるビッグイベントとしてはありなんじゃないかな」と説明した。

互いに前試合を落とし、再起戦になる。時期を逃せば武居と天心の階級がズレる可能性もある。そうなればキックで世界を獲った2人がボクシングのリングで交わることはない。

京口氏は「ベストはチャンピオン同士だろうけど、ノンタイトル戦でもファンは見たいんじゃないかな」と期待した。