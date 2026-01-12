モデルで、レースクイーン、ラウンドガールとしても活動する桐生もえこ（31）が12日までに自身のSNSを更新し、イベント会場での盗撮被害を訴えた。

千葉・幕張メッセで9〜11日に開催された「東京オートサロン2026」にキャンペーンガールとして参加した桐生は、自身のX（旧ツイッター）に「alpharexブースに限らず、下半身のみの撮影はご遠慮ください。下半身アップ以外のお写真お待ちしてます」と投稿。ハッシュタグで「盗撮反対」「盗撮罰金」「盗撮成敗」と添えた。

東京オートサロンの会場での不適切撮影を巡っては、桐生のほかに辻門アネラ、瀬名ひなのもSNSで被害を訴えていた。

東京オートサロン2026のホームページに掲載されている「写真・動画等の撮影および配信・投稿に関するルール」では、禁止行為として「出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者の身体の一部を拡大または強調した撮影」「出展者、出演者、他の来場者、キャンペーンガール、レースアンバサダー、主催者、その他イベント関係者に対する迷惑行為や嫌がらせ」などを明記している。

桐生は、2019年にレースクイーン・デビューし、25年は「apr Victoria」などで活動。群馬県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル66、スリーサイズはB85・W60・H89。血液型B。趣味はアニメ、コスプレ、特技は、水泳、バスケットボール。