¤ä¤¹»Ò¡¡À®¿Í¼°¤Î»×¤¤½Ð¤Ä¤Å¤ë¡Ö¼¡¤ÎÆü¤¬·ÙÈ÷Ç¤Ì³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿ô»þ´Ö¤À¤±ÃÏ¸µ¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬£±£²Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À®¿Í¼°¤Î»×¤¤½Ð¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ï¿¶Âµ»Ñ¤Î£²¿Í¤Î²£¤Ç¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë²èÁü¤òÅºÉÕ¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®¿Í¼°¤ò·Þ¤¨¤¿¼ã¼Ô¤Ë½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¾å¤Ç¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ï¼¡¤ÎÆü¤¬·ÙÈ÷Ç¤Ì³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿ô»þ´Ö¤À¤±ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤¿µ²±¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î¶ÐÌ³¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢¿ô»þ´Ö¤·¤«ÂÚºß¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¿·À®¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ËÂô»³¤Î¹¬¤¢¤ì¡Á¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£