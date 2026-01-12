¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛWaive¡¢²ò»¶¸ø±é¡ã»¸¡ä¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤¬âÁ¤·¤¯À¶¡¹¤·¤¯È¯¸÷¤·¤¿ÍýÍ³¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¦Æü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¡¢Waive¤Î²ò»¶¸ø±é¡ãWaive LAST GIG.¡Ö»¸¡×¡ä¤¬ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£2005Ç¯¤ËWaive¤Ï°ìÅÙ²ò»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¿ôÇ¯¤ª¤¤Î¡ÈºÆ±é¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯4·î¤ËºÆ·ëÀ®¤òÀë¸À¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤Ä¤¤¤Ë½ªÃåÅÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤À¡£
Æþ¾ì¼õÉÕ¤Ë¤ÏÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÆ·ëÀ®¸å¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤ÇÁê¤Þ¤ß¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ñ¤âÂ¿¿ô¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤¬Ãç´Ö¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¡¢Áá¤¯¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£
Äê¹ï¤òÌó20Ê¬²á¤®¤Æ³«±é¤¹¤ë¤È¡¢Çò¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¹â°æ½ß(B)¡¢ìÉÊý¹§»Ê(G)¡¢¿ùËÜÁ±ÆÁ(G&Vo)¤Î½ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÅÄß·¹§²ð(Vo)¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¤ÈSE¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡¼¤Î»³Æâ¹¯Íº¤¬ÌÄ¤é¤¹¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡Ö²Ð²Ö¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ºÆ·ëÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Ïµ±ì¤ò¾å¤²¤Æ°Ê¹ß¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤·¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥À¡¼¥¯¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥È¥Ã¥×¥®¥¢¤«¤é²Î¤È±éÁÕ¤¬¼À¶î¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÁ´Éô½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤¼¡ª À¼½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¯¤¼¡ª¡×¤ÈÅÄß·¤ÏÀú¤ê¡¢½ªÈ×¤Ç¤Ï²Î»ì¤Î°ìÀá¤ò¥á¥í¥Ç¥£¡¼ÅÙ³°»ë¤Ç¡ÖÇ³¤ä¤·¿Ô¤¯¤»¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡ÖÆ³²ÐÀþ¤Ë²Ð¤¬ÅÀ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç³¤ä¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅÄß·¤¬Ìä¤¤³Ý¤±¡¢°Ê¸å¡¢±ýÇ¯¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤òÀª¤¤¤è¤¯·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖFAKE¡×¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Á°¤Ø½Ð¤Æ4¿Í¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¹¹¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Î¾Ã¼¤Î²ÖÆ»¤Ø¤ÈÂ¤ò¿¤Ð¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ø¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤ÇìÉÊý¤¬¥®¥¿¡¼¥½¥í¤òÁÕ¤Ç¤ë¤È¡¢ÇØ¸å¤«¤éÅÄß·¤¬¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¡¢Ì©Ãå¤·¤¿ÂÎÀª¤Ç²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡£Â³¤¯¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥í¥ß¥ª¡×¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤Î¿¤Ó¤Ï¶Ã°ÛÅª¡£11·îËö¤ÎµÞÀÀ¼ÂÓ±ê¤«¤éÅÄß·¤Ï´°Á´Éü³è¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤è¤¦¤³¤½¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄß·¤Ï°§»¢¡£3³¬¤Þ¤Ç¥Ó¥Ã¥·¥ê¤ÈËä¤Þ¤Ã¤¿µÒÀÊ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸Ø¤é¤·¤¤Ä¯¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÖÏÃ¤¹¤ÈÄ¹¤¤¤Î¤Ç¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢2000Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤Æ2005Ç¯¤Ë°ìÅÙÌÜ¤Î²ò»¶¤ò¤·¤¿¤³¤È¡¢º£²ó¤¬¡ÈÆóÅÙÌÜ¤Î²ò»¶¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤ÉÎ¬Îò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£Âè°ì´ü¤«¤é±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¤äÊÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇWaive¤òÃÎ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï11·î¤Î¡ãCROSS ROAD Fest¡ä(DAY1 / DAY2)¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿·µ¬ÁØ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£´ÑµÒ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â·Á¤ÎÌµ¤¤¤â¤Î¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ËÍ¤é¤âÌÜ°ìÇÕWaive¤ò²»¤ÇÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄß·¤ÏÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¸ì¤ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·¯¤ÈÈù¾Ð¤ª¤¦¡×¡Ö¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯º¢¡×¤ÈÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ò¸Ø¤ëÌ¾¶Ê·²¤ò¾ö¤ß³Ý¤±¤Æ¤¤¤¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡ÖPEACE¡©¡×¤Ø¡£¥µ¥¦¥ó¥ÉÅª¤Ë¤Ï·ÚÌ¯¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ý¥Ã¥×Ä´¤À¤¬¡¢¡ÈºÇ¸å¤ÎÆü¤Ë·¯¤È¤¤¤ì¤¿¤é¡É¤È¤¤¤¦°ìÀá¤Î¡ÈºÇ¸å¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÕÌ£¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÂç³Ý¤«¤ê¤Ê¥»¥Ã¥È¤ä±é½Ð¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ê¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÎÏ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¾§¡¢±éÁÕ¡¢¤½¤·¤Æ²Î»ì¤ÎÅê±Æ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡ÈWow¡ª NO WANT WAR¡É¤òÀÖ»ú¤Ç¶¯Ä´¡£ÀâÌÀ¤ÏÌµ¤¯¤È¤â¡¢2026Ç¯¤Îº£¤ò¼ÍÈ´¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡È¥¦¡¼¡ª ¥Ï¡¼¡ª¡É¤È¤¤¤¦³Ý¤±À¼¤È¶¦¤Ë·ý¤òÆÍ¤½Ð¤¹¥Õ¥ê¤¬³Ú¤·¤¯¡¢¤É¤³¤«´ñÅ·Îõ¤ÇÃæÆÇÀ¤Î¹â¤¤¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ì¥¹¥ì¥Ç¥£¡×¤òÅê²¼¡£Waive¤Ï¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢Èþ¼Îï¶ç¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Ð¥ó¥É¤À¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤Û¤¯¤½¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´ÉôÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡¢Á´Éô»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÄß·¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¥Ð¥é¡¼¥É¥¾¡¼¥ó¤Ø¡£¤³¤³¤«¤éÀè¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¿ùËÜ¤Î¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤½¤Ã¤È¡×¡£°ì¸ì°ì¸ì¡¢°ì²»°ì²»ÃúÇ«¤Ë²Î¤ï¤ì¡¢ÁÕ¤Ç¤é¤ì¡¢¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÇï¼ê¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¾ìÆâ¤Ï¿¼¤¤½¸Ãæ¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¼Ð¤á¤Ë¼Í¤·¹þ¤à¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤Î²¼¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Öunforgettable memories¡×¤Ç¤Ï¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤ÇÀä¾§¤¹¤ëÅÄß·¤Îµ¤Ç÷¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢Î©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒÂ¿¿ô¡£¶»¤òÁß¤ÝÛ¤ë¤è¤¦¤Ê¿ùËÜ¤Î¥®¥¿¡¼¥½¥í¤Ï¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¹â°æ¤¬¿¿¾å¤«¤é¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¡¢¥Ï¥¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤éÏÄ¤ó¤À²»¿§¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥½¥í¤òÁÕ¤Ç¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡ÖJust like me¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º¸±¦¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë²Î»ì¤¬¡¢¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Î»úËë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÄß·¤È¿ùËÜ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¼«Ìä¼«Åú¤¹¤ëÆâ¤Ê¤ëÆó¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¿¼¤¤Ë×Æþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤Î¤Þ¤Þ¡ÖASIAN¡Önoir¡×GENERATION¡×¤Ø¡£¥Þ¥¤¥¯¤¬½¦¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡¢ÅÄß·¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀ¼ÎÌ¤ËÀä¶ç¡£¶Ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤ª¼µ·¤·¤¿¤Î¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¿¼¤¤ºÅÌ²¤«¤é²ò¤«¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÇï¼ê¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÅÄß·¤¬´¶ÁÛ¤òÌä¤¦¤È¡¢²þ¤á¤ÆÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤à¡¢¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¥Ë¥³¥Ë¥³Áû¤°¤³¤È¤À¤±¤¬³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£ÉÝ¤¤±Ç²è¤ò¸«¤¿»þ¤â³Ú¤·¤¤¤·¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤±¤ÆWaive¤ÏÂçÊÑ¶Ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¤«¤é±¦¼ê¤Ë¡¢Å·ºÍ¤¬¡×¤È¿ùËÜ¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ»¾¤¨¤ë¤È¡¢¿ùËÜ¤Ï´ã¶À¤ò¥¯¥¤¥Ã¤ÈÆ°¤«¤·¤Æ¥Ë¥ä¤ê¡£¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë×Æþ´¶¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤«¤Ê¤È¡£¼¡¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¶Ë¾å¤Î¥¹¥í¡¼¥Ð¥é¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¡×(ÅÄß·)¤È¤Î¾Ò²ð¤«¤é¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖC.¡×¤Ø¡£
°î¤ì¤ëÁÛ¤¤¤¬°ì²»°ì²»¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ëÅÄß·¤È¿ùËÜ¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤È±éÁÕ¡£ÅÄß·¤ÎËü´¶¤ÎÉ½¾ð¤¬Âç¼Ì¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤·¤¿Í¾±¤¤Î¸å¤Ç¡ÖÀ¤³¦¤¬¤¹¤Ù¤ÆÄÀ¤à-pain-¡×¤Ø¡£ìÉÊý¤Î¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤¬¶¿½¥¤òÍ¶¤¤¡¢ÅÄß·¤Ï¹ø¤ò²¼¤í¤·¤Æ²Î¤¤»Ï¤á¡¢»þ¤ª¤êµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¡¢¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£²Î»ì¤ÏÆÈÇòÏ¿¤Î¤è¤¦¤Ë½Ä½ñ¤¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£íþ¤ë´¶¾ð¤¬°ú¤µ¯¤·¤¿¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÄ¤ê¶Á¤¯¹ì²»¡£¿ùËÜ¤¬¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î²¼¤Ç´öÅÙ¤âÁß¤ÌÄ¤é¤·¤¿¥³¡¼¥É¤Ï¡¢²¿¤«¤ò¹ð¤²¤ë¾â¤Î²»¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
Waive¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÎÇ»Ì©¤Ê³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼²½¤µ¤»¤¿É½¸½ÎÏ¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤ë½Å¸ü¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¡¢ÅÄß·¤¬¿á¤½ÐÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç°ìµ¤¤Ë¶õµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¿ùËÜ¤¬½é¤á¤Æ¸ý¤ò³«¤¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤É¡Á¤â¡Á¡ª¡×¤È°§»¢¡£¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ê½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç½Ð¤ÆÍè¤¿»þ¤è¤êÂç¤¤¤´¿À¼¤òÄ°¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î´¶¤¸¤À¤È¡È¤ª¥á¥¬¥ÍÍÍ¡É¤¬ÅÜ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ãí¼á¤¹¤ë¤È¡¢¡ãCROSS ROAD Fest¡ä¤Ç²»³Ú¤Ï¤â¤È¤è¤êMC¤Ç¤â½é¸«¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¿ùËÜ¤¬¡¢¡È¤·¤ã¤Ù¤ë¥á¥¬¥Í¡É¤Î°ÛÌ¾¤ÇSNS¤òÆø¤ï¤»¤¿·Ð°Þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤ª¥á¥¬¥ÍÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÍ¤¬¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ê»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª MCÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤«¡¢²»³ÚÄ°¤¤ËÍè¤Æ¤ë¤ó¤«¡¢¤É¤Ã¤Á¤ä¤Í¤ó?!¡×¤ÈÅÄß·¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¤è¤¦»Ø¼¨¤â½Ð¤¹¡£ºÆÅÐ¾ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤ÆÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¯¤À¤ê¤Ï¡¢²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤¶¤±¤¿ÏÃ¤ÏÃÖ¤¤¤È¤¤¤Æ¡£ºÆ·ëÀ®¤«¤é2Ç¯¤È9¥ö·î¡¢°ì½Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¿ùËÜ¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢·ëÀ®¤«¤é26Ç¯¤ÇÉðÆ»´Û¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡£µà¤Á¤Æ¤Ê¤ª¡¢Ï·¤¤¤Æ¤Ê¤ª¡¢¤³¤³¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¼«Éé¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¼ã¤¤¤È»×¤¦¿Í¤Ï¡©¡×¤Èµó¼ê¤òµá¤á¡¢¡Ö25ºÐ¤Î¼ã¼ê¡¢¥Ô¥Á¥Ô¥Á¥®¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¡¢26Ç¯·Ð¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï51ºÐ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Öº£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë25ºÐ¤â26Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤éÀ²¤ì¤Æ¥ª¥Ð¥Ï¥ó¡×¡ÖWaive¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¤ÈÏ·¼ãÃË½÷¥ª¥Ð¥Ï¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤ÎÏ¢Â³¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÇú¾Ð¡£¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¡ãLAST GIGS.¡ä¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡È¥ª¥Ð¥Ï¥ó¡É¥È¡¼¥¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Æ±Ê±ó¤Ë¤³¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬½ñ¤½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢³ä°¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÆÇ¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö3Ç¯¤¬¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢25Ç¯¤â¥¢¥Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£ÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¡È¥Ð¥«¤¸¤ã¤Í¡¼¤Î¡©¡É¤È»Øº¹¤·¤Æ¤¤¿¥ä¥Ä¤¬¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¤³¤Î¸÷·Ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸Ø¤é¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¿ùËÜ¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¿ùËÜ¤¬´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±Â·¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡© ËÍ¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡£¥á¥¬¥Í¤Î½¼ÅÅ¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¿ùËÜ¤ÏÄù¤á³ç¤ê¡¢½¼ÅÅ¼°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«?!¤È¤¤¤¦½é½Ð¤Î»ö¼Â¤Ç²æ¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¡¢ÅÄß·¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õ¼¡£Í¶¤ï¤ì¤ÆÍè¾ì¤·¤¿´ÑµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ÎÀµ¸í¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤»¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Waive¤È¤Îµ²±¤ò¤è¤ê¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£¸åÈ¾Àï¹Ô¤¯¤¾¡ª¡×(ÅÄß·)¤È¶«¤ó¤Ç¡Ö¥Ð¥Ë¥é¡×¤Ø¡£¡ÖLost in MUSIC¡×(¿ùËÜ¤Ë¤è¤ë¡È·Þ½Õ¡É¤Î½ñ½é¤á¤¢¤ê)¡¢¡Ö¥Í¥¬¥Ý¥¸(Negative ¡õ Positive)¡×¡¢¡Öassorted lovephobia¡×¤ÈÏ¢ÂÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢1¶Ê1¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡×¤ÈÉõ°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯°ìËõ¤Î¼ä¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÈ×¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿EP¤«¤é¡¢¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¸£°ú¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö»¸-sun-¡×¤òÊü¤Ä¤È¡¢·ã¤·¤¯Æ¬¤ò¿¶¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È´ÑµÒ¡£±Ô¤¯»Â¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÀí¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥®¥é¥®¥é¤È¤·¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤Ê±éÁÕ¡¢µ¯Éú¤ËÉÙ¤ó¤À²Î¾§¡£¥Õ¥í¥¢¤Ç¤ÏÀª¤¤ÎÉ¤¤¥¿¥ª¥ë²ó¤·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£¹¹¤Ë¡ÖSad.¡×¤òÊü¤Ã¤Æ¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¡¢¡Ö¥¬¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¤Ç¤ÏìÉÊý¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¥ê¥Õ¤ò±éÁÕ¡£²ÖÆ»¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Êâ¤ß½Ð¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÀú¤ê¡¢½ª¤ï¤ê¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹¤¯²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤ÆËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤Ø¡£¹â°æ¤ÈìÉÊý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Èù¾Ð¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¤¢¤¡¡Ö¤¤¤Ä¤«»à¤ÌËÍ¤¿¤Á¤Ï¡×¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ë¡¢Waive¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Èº£¡É¤òÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢Ì¤Íè¤Î´õË¾¤Î¤Û¤¦¤ò¤è¤ê¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¡È¥¥ß¤Ë°©¤¨¤Æ¸ÝÆ°¤Î²»¤¬°¦¤·¤¯»×¤¨¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¡£ÅÄß·¤â¿ùËÜ¤â¡¢´öÅÙ¤â¶¯¤¯¶»¤òÃ¡¤¡¢¼ª¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ï3²ó¡£1²óÌÜ¤ÏÀÖ°ì¿§¤Î¸÷¤ÎÃæ¤Ç¡¢Waive¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¶Ê¡Öspanner¡×¤òÀÚ¡¹¤È²Î¤¤ÁÕ¤Ç¤¿¡£2²óÌÜ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤òÇØ¤ËµÇ°»£±Æ¡£4¿Í¤À¤±¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¡¢»³Æâ¤â¸ò¤¨¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È2¥Ñ¥¿¡¼¥ó»£±Æ¤¹¤ë¡£¿ùËÜ¤Ï¡¢¼Ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Õ¤Ç¥â¥¶¥¤¥¯³Ý¤±¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢²¶¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤ÈÒì¤¤¤¿¡£¤µ¤êµ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ëº¤ìÆñ¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊõÊª¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄß·¤Ï°§»¢¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬²¶¤¿¤Á¤òÉðÆ»´Û¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¼¡¶Ê¤òÀâÌÀ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤³¤Ï²á¸À¤ä¤í¡ª¡×¤È¿ùËÜ¤Ï°ìÃ¶¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤¬¡¢¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏWaive¤Î¶Ê¤Ç°ìÈÖÍÌ¾¤Ê¡×¤ÈÏÀÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö°ìÈÖ¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Æñ¤·¤¤¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÄß·¡£¤½¤Î¸å±ä¡¹¤È¶Ê¤ÎÀ¨¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿µó¶ç¡¢ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥à¡ª¡×¤Î°ì¸À¤È°ì·â¤Î±éÁÕ¤Ç½Ö»þ¤Ë½ª¤ï¤ë¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢¡ÖÇú¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¶ä¥Æ¡¼¥×¤¬¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇßÚÎö¤·¡¢¤É¤³¤«¥·¥å¡¼¥ë¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤âWaive¤é¤·¤¤¡£
3²óÌÜ¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¿ùËÜ¤Î¼ê¤Ë¤Ï°áÁõ¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬¡£¡Ö¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£Á´¶Ê¤Î¶ÊÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÇØÌÌ¤òµÒÀÊÂ¦¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤ª¡Á¡ª¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°áÁõ¤ÏÇò¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òµ±¤«¤»¤ë¸ÄÊÌ¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢ÀÅ»ß²è¤Ç¤âÆ°¤¤ÎÃæ¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡È»¸¡É¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÎÀëÅÁ¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢ÅÄß·¤È¿ùËÜ¤ÎÉ×ÉØÌ¡ºÍÉ÷³Ý¤±¹ç¤¤¤¬Àä¹¥Ä´¡£¤³¤Î¥«¥ª¥¹´¶¤âWaive¤Î¿¿¿ñ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÅÄß·¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡Èº£Æü¤ÇºÇ¸å¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎËÍ¤é¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ì²óÌÜ¤Î²ò»¶¤Î»þ¤ÏËÍ¤¬Ã¦Âà¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ÂÄ¾¤Ë½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Û¤ó¤Þ¥Ò¥É¤¤²ò»¶¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÆ±é¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö²¿ÅÙ¤«ºÆ±é¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢±Ê±ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¸ì¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤¢¤¨¤ÆÀë¸À¤·¤¿ºÆ·ëÀ®¤Ø¤ÈÏÃ¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖºÇ½é¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥ó¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¤â¤É¤«¤·¤¤ÁÛ¤¤¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¤³¤Î1Ç¯Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ç®ÎÌ¤ò¹â¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤½¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬³ð¤Ã¤¿¡×¤È¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î·¹¼Ð¤ò¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¼¨¤·¤¿¡£
¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð¤¢¤ì¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤ë¡£ËÍ¤é¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤Î¤«¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Á´Éô¤ÎÊª»ö¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ï¤º¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¡£11·î29Æü¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿·ÌÚ¾ì¸ø±é¤Ç¹¢¤ò²õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¡¢¡Ö¾ï¡¹¡¢¡Èº£Æü¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¤¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤·¡¢º£Æü¤È¤ÆÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡È¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¡É¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎËÍ¤é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Èþ¤·¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç²¶¤Ïµö¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¡© ²¶¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¯¤«¤é¡×¤È¡¢°ì²óÌÜ¤Î²ò»¶¤Î°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿½½»ú²Í¤ÏÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¾Ð¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤³¤³¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£¥á¥ó¥Ð¡¼°ìÆ±¤Ï¿¼¤¯Îé¤ò¤·¡¢´ÑµÒ¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ÇÅÄß·¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¿ùËÜ¤Ï¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÓÃæ¤ÇÃåºÂ¤òÂ¥¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤Î¾æ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ö²Ð²Ö¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤âÀ¼ÌÀÊ¸¤Ë¤â½ñ¤¤¤¿¤±¤É¡¢âÁ¤·¤¤¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆ°Êª¤ÏÀ¸¤¤ë¡£¤½¤ÎâÁ¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¤³¤ÎÆü¡¢ÉðÆ»´Û¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤É¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡© ³§¤µ¤ó¤ËâÁ¤·¤¤¤â¤Î¡¢¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤Í¡©¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ö²¶¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¸«¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤·¡¢º£Æü¤¬°ìÈÖ¤Ê¤Î¤«²¶¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡ÈÉðÆ»´Û¤À¤«¤é¡É¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈâÁ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡ÄÆÃ¤Ë¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¸µ¡¹²¶¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Êª¸ì¤Î½ªÈ×¤Ç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤ó¤À¤Ê¡×¤ÈÅÄß·¤ÎÀ¼ÂÓ±êÈ¯¾É¤Ë¤â°Å¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¤â¤ó¤ä¤Ê¡¢¤È¡£2005Ç¯¤Ë²æ¡¹¤Ï1²óÌÜ¤Î²ò»¶¤ò¤·¤Æ¡¢20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤è¤ê¤â3ÇÜ¶á¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡£ÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤È¡¢ÀµÄ¾»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ ¡Èº£Æü¤Ç½ª¤ï¤ê¡É¤È¤«¡È¥Ð¥ó¥É¤¬²ò»¶¡É¤È¤«¡¢¡È¤´ÃÚÁöÍÍ¡É¤È¤« ¡È¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤±¤É¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¡£¤¢¤Îº¢¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤ä¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤³¤Î¾å¤Ê¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«Å®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¥ï¥±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢°î¤ì½Ð¤ë»×¹Í¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤¢¤¨¤ÆÀ°Íý¤»¤ºÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¿ùËÜ¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¿ì¤ÃÊ§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤Ï(ºÆ·ëÀ®Á°¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤Ä³èÆ°¤«¤é)Î¥¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤«¤¬3Ç¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿ì¤ÃÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ãç´Ö¤¬¤¤¤Æ¡£¡ÈâÁ¤·¤¤»þ¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤3Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢26Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²Ð²Ö¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿âÁ¤·¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤ë¡Ö»¸-sun-¡×¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¡¢ÂÀÍÛ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡¢²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯¸À¤¦¤Î¤âµ¤»ý¤Á°¤¤¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤êµÒÀÊ¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¡Ö¡ÈâÁ¤·¤¤¡É¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤È¸Â¤ê¤Ê¤¯Æ±¤¸¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤òâÁ¤·¤¤¡¢¤È»×¤¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡¢Èþ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ÎÌóÂ«¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£²¶¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ê¤ï¤¯¤Ð²¶¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿âÁ¤·¤¤¤â¤Î¡¢¡È»¸¡É¤Î¤â¤È¤Ç²ñ¤¦Æü¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¡£·Á¤ÏÌµ¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤¿¤·¤«¤Ëºß¤ëâÁ¤·¤¤¤â¤Î¤òÄÏ¤à¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿ùËÜ¤Ï¾¸¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°µõ¶õ¤Ø¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÆÏ¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖDays.¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡È¤â¤¦°ìÅÙ½ä¤ê²ñ¤¦ ´ñÀ×¤ò¿®¤¸¤¿¤¤¡É¤È¹â¤é¤«¤Ë²Î¤Ã¤¿¡ÖHEART.¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÇ¸å¤Ï¿ùËÜ¤ÈÅÄß·¤¬»Ä¤ê¡¢¿ùËÜ¤Ï°áÁõ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡È²ñ¡É¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£¡È²ñ»¸¡É¡£Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¿»¸¤Î¤â¤È¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×(¿ùËÜ)¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»Ä¤·¡¢Æó¿Í¤Ï¸Ç¤¯°®¼ê¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
3Ç¯Á°¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÉðÆ»´Û¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ï¡¢Áö¤ê½Ð¤¹»þ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÃÂ®¤·Â³¤±¤¿¤Þ¤Þ¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤Ã¤¿Waive¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â½ªÃåÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉðÆ»´Û¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿Èþ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ï¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤ë³Ð¸ç¤ÇÁö¤ê½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð½Ð²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ã¤È¤Waive¤Ï¡È²ò»¶Ãæ¡É¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÆóÅÙ¤È²ò»¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈá¤·¤Þ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤éºÆ·ëÀ®¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Í¥¤·¤¤¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Î¤Þ¤Þ¤ÇºÆ±é¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀä·Ê¤ÏÈà¤é¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤½¤é¤¯¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¿ùËÜ¤ÎÂÎÄ´¤ä¡¢ìÉÊý¤Ï²»³Ú³èÆ°¤«¤é´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÆóÅÙ¤È´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£°ìåß¤Ç¤âË¾¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡È²ñ»¸¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£Î¨Ä¾¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¡¢âÁ¤·¤¯¤âÀ¶¡¹¤·¤¤¡¢À¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÂçÁ°Â¿·Ã
»£±Æ¡ý²ÃÆ£Àé³¨ (CAPS)¡¿Viola Kam (V¡Çz Twinkle)
¢£¡ãWaive LAST GIG.¡Ö»¸¡×¡ä2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¡÷Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
01.²Ð²Ö
02.FAKE
03.¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥í¥ß¥ª
04.·¯¤ÈÈù¾Ð¤ª¤¦
05.¤¢¤Î²Ö¤¬ºé¤¯º¢¤Ë
06.PEACE?
07.¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥ì¥¹¥ì¥Ç¥£
08.¤½¤Ã¤È
09.unforgettable memories
10.Just like me
11.ASIAN¡Önoir¡×GENERATION
12.C.
13.À¤³¦¤¬¤¹¤Ù¤ÆÄÀ¤à-pain-
14.¥Ð¥Ë¥é
15.Lost in MUSIC
16.¥Í¥¬¥Ý¥¸(Negative & Positive)
17.assorted lovephobia
18.»¸-sun-
19.Sad.
20.¥¬¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥¤¥ó¥É
21.¤¤¤Ä¤«
encore
22.spanner
23.Çú
24.Days.
25.HEART.
¢£LIVE Blu-ray¡ØWaive LAST GIG.¡Ö»¸¡×2026.1.4(SUN) ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù
´°Á´¼õÃíÀ¸»º
¼õÃí´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î4Æü(¿å)23:59¤Þ¤Ç
¾¦ÉÊÈ¯Á÷¡§2026Ç¯5¡Á6·îº¢Í½Äê
²Á³Ê¡§12,900±ß(ÀÇÊÌ) ¢¨¤¤¤¤Æù²Á³Ê
¼õÉÕ¡§Waive Official Shop(http://waive.shop/)
¢§ºîÉÊ³µÍ×(Í½Äê)
¡ûÁ´¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡û¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¼ýÏ¿Í½Äê
¡ûÉðÆ»´Û¥é¥¤¥ô¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉõÆþÍ½Äê
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¿SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Waive ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Waive ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Waive ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëWEB¥·¥ç¥Ã¥×
¢¡FC¡ÈWAVE¡É ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È