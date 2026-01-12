陸上女子８００メートルの日本記録保持者・久保凛（東大阪大敬愛高３年）が１２日、大阪市内で取材に応じ、高校卒業後の進路について、実業団の積水化学に進み、プロアスリートとして活動することを明らかにした。

同日にヤンマースタジアム長居発着で行われた大阪高校女子駅伝に出場した母校の付き添いで訪れた際に取材に応じた。積水化学と所属契約を結び、中長距離の陸上クラブ「ＴＷＯＬＡＰＳ」で男子８００メートル元日本記録保持者・横田真人氏に指導を仰ぐという。「ＴＷＯＬＡＰＳ」は東京・世田谷区を拠点とし、横田氏が代表兼コーチを務める中長距離のトラッククラブだ。「高校卒業してからも８００メートルでもっと強くなりたいっていうところで、横田さんに声をかけていただいた。横田さんも８００メートルで世界で活躍されていた方だったので、強くなるためには横田さんに見ていただきたいと思った。一番強くなれると思った」と決め手を語った。

今後の目標は変わらず「世界で活躍できる選手になりたい」と久保。新たなステージになるが「環境が変わってもしっかり努力をして、そこで結果を出せる選手が一番強い選手だと思う。自分は、環境が変わったということを理由にせずに、しっかりやることをやって、結果を出し続けたい。今はすごい、楽しみ」と笑顔で話した。

８００メートルを専門種目とする久保は、１６７センチの長身を生かしたスケールの大きな走りが持ち味。高校１年の全国高校総体を制覇すると、高校２年の６月の日本選手権で初優勝。さらに同年７月１５日は奈良県長距離強化記録会の女子８００メートルで１分５９秒９３の日本新記録をマーク。杉森美保が０５年にマークした２分０秒４５の日本記録を１９年ぶりに更新し、日本女子初の１分台で走破した。

今シーズンも成長を続け、昨年７月の日本選手権で１分５９秒５２の日本新記録で連覇を果たし、９月の東京世界陸上にも出場した。予選落ちに終わったが、１７歳にして堂々と“世界デビュー”を果たし「世陸で走れたことは大きな経験になりました」とトラックシーズンを総括していた。

積水化学の女子陸上競技部は１９９７年４月に創部。マラソンでは２２年オレゴン世界陸上代表の新谷仁美や２３年ブダペスト世界陸上、２５年東京世界陸上代表の佐藤早也伽。５０００メートルでは２５年東京世界陸上代表の山本有真ら日本代表クラスの選手が多く在籍している。

４月から新たなステージへと向かう久保。日本女子８００メートルの第一人者として、さらにレベルアップする。

◆久保 凛（くぼ・りん）２００８年１月２０日、和歌山・串本町生まれ。１７歳。小学１年から６年までサッカーが中心で、潮岬中入学から本格的に陸上を始めた。東大阪大敬愛高に進み、全国高校総体８００メートル３連覇。２４年の日本選手権で初優勝し、奈良の競技会で日本勢初の２分切りとなる１分５９秒９３の日本新記録（当時）をマーク。昨年７月の日本選手権は１分５９秒５２と、さらに縮めて２連覇。同９月の東京世界陸上は予選敗退。サッカーで国体出場経験のある父・建二郎さんは、日本代表ＭＦ久保建英（Ｒソシエダード）の叔父。