高校サッカー決勝はチケット完売の中キックオフ

第104回全国高等学校サッカー選手権大会は12日、東京のMUFGスタジアム（国立競技場）で決勝戦を行っている。対戦カードが決まった10日の時点で、この試合はチケット完売。その通りのスタンドの光景に、ファンから驚きの声が上がった。

神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）の決勝は、12日午後2時5分に予定通りキックオフ。6万7750人収容の国立競技場が、びっしり埋まった。X上のファンからも驚きの声が上がった。

「こんなに人が入ってる国立初めて見た」

「代表戦くらい人おるで国立競技場」

「高校サッカー凄い人だなぁ」

「国立競技場でチケット完売する高校サッカーすごいな〜」

「すげー国立チケット完売だけあって埋まってるな 高校サッカーだぜこれ」

日本サッカー協会は準決勝当日の10日午後1時過ぎ、Xや公式サイトに決勝戦のチケットについて「予定枚数の販売が終了したため、当日券の販売はありません」と公示し、注意喚起していた。プロでもめったに見られない光景に「天皇杯でもルヴァンでも空席あった国立、高校サッカーは完売ですか」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）