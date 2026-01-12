フェイスブックとインスタグラムを運営するメタがオーストラリアの青少年ソーシャルメディア（SNS）利用制限措置に基づき16歳未満と推定されるアカウント約55万件を閉鎖した。メタは規制を遵守しながらも、該当措置の実効性が落ちるとして公開的に反対の立場を明らかにした。

11日（現地時間）のブルームバーグ、AFP通信などによると、メタはブログ公示を通じてオーストラリアで16歳未満と推定されるインスタグラムのアカウント約33万件、フェイスブックのアカウント約17万3000件、スレッドのアカウント約4万個を削除したと明らかにした。

オーストラリア政府が先月から16歳未満のSNS利用を事実上遮断する規制を施行したからだ。オーストラリアは先月10日、世界で初めて青少年のSNS利用を全面的に制限する政策を導入した。

メタは法を遵守するために最善を尽くしていると明らかにしながらも、オーストラリア政府のSNS禁止措置には反対の意思を改めて表明した。特定のSNSの利用を禁止しても青少年は他のプラットホームに移動するため、政府が期待する保護の効果は実質的に得られないという主張だ。

メタはこうした規制が青少年利用者を別のアプリに移らせる「モグラ叩き（whack−a−mole effect）」を招くだけだとし、アプリのダウンロード段階で年齢を確認して16歳未満の場合は親の同意を受けるという方式が有効だと強調した。

続いて「オーストラリア政府が全面的な禁止でなく、個人情報保護と年齢に適したオンライン経験を提供する方向で基準を高められるよう業界と建設的に協力することを望む」と伝えた。

オーストラリア政府の規制に基づき、フェイスブック、インスタグラム、スレッド、ユーチューブ、Tik Tokなど10のSNS事業者は16歳未満の利用者の従来のアカウントを削除したり16歳になるまで非活性化したりしなければならない。これを違反する場合、最大4950万豪ドル（約52億円）の罰金が科せられる。