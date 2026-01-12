タレントの上沼恵美子（70）が12日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。人気芸人の演技を絶賛する場面があった。

女優の天海祐希が主演を務める「緊急取調室」シリーズのファンだという上沼。この日、大阪の朝の生番組にゲスト出演した天海の人柄を「あんな人おらへんで」と絶賛。「感じええやろ？天海さんって」とその腰の低さに感心した。

そして同シリーズに警視庁捜査一課の刑事・玉垣松夫役で出演中のお笑いコンビ「ドランクドラゴン」塚地武雅について「塚地さん、うまいな〜！浮いてないもん」と感心。塚地は、2018年に亡くなった俳優・大杉漣さんが演じた「中田善次郎」の“退職”を機に、“異動”という形で加わった。そのため「あのメンバーに途中で入っていって馴染んだっていうのは、かなりのプレッシャーやったと思うけど、ホントにうまい」と褒めちぎった。

「セリフ回しにしたって」という上沼に、同局・北村真平アナウンサーは「説明セリフは塚地さんがになってたり。難しいセリフを」と補足すると、上沼は「コンピューターに詳しいような役柄だしね」と同意。「カッコイイよ、彼はお芝居があるから本当にいいな」と語っていた。