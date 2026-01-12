「幸せが溢れてる写真」山田涼介、メンバーとの韓国オフショットに「需要しかない」「尊すぎる3人」の声
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは1月11日、自身のInstagramを更新。メンバーとのオフショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「ああああ幸せが溢れてる写真」「韓国で待ってる涼介くん 追いかけてくいのちゃんとちぃちゃん」「尊すぎる3人」「韓国旅行ほんとにかわいい」「ほんとJUMPって仲良し」「うわー需要しかない写真いつもありがとう世界1かっこいいよ」「一生みんなで笑ってて欲しい」「わぁー！噂の写真ですね」との声が寄せられました。
【写真】山田涼介、メンバーとの韓国オフショットに反響！
「一生みんなで笑ってて欲しい」山田さんは3枚の写真を投稿し、1枚目では、メンバーの知念侑李さん、伊野尾慧さんとのスリーショットを公開しました。山田さんを中央に、伊野尾さんが肩に手を乗せてほほ笑み、3人の距離感からは仲睦まじい様子が伝わってきます。2枚目では、知念さんとのツーショットを披露し、2人の楽しそうな表情が印象的です。
「メンバー優しいし、みんないい顔してる」山田さんは2025年5月9日の投稿で、「仙台ライブ2日目無事に終わりました。まさかのサプライズでJUMPメンバーが来てくれて、、びっくりです。いいメンバーです、、」とつづり、メンバーとのオフショットを披露。コメントでは、「メンバー優しいし、みんないい顔してる」「山田君とJUMPが笑顔でありますように」「32歳のお誕生日おめでとうございます」との声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)