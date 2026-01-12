宝塚歌劇団が注意喚起「ブロック等の対応を」なりすましXアカウントを確認
宝塚歌劇団は12日までに、公式サイトを更新。なりすましアカウントへの注意を呼び掛けた。
【画像】「宝塚大劇場」「東京宝塚劇場」新たな料金体制
サイトでは「【お知らせ】なりすましXアカウントにご注意ください」と題したお知らせを発表。「現在、X（旧Twitter）にて、宝塚歌劇【公式】Instagramのアイコンやプロフィールを無断使用のうえ、投稿内容をそのまま転載し、公式アカウントであるかのような「なりすましアカウント」が確認されています」とした。
続けて「宝塚歌劇では、宝塚クリエイティブアーツのアカウント（キャトルレーヴオンライン／タカラヅカ・スカイ・ステージ）を除き、Xの公式アカウントを開設しておりませんのでご注意ください」と説明。「万が一、不審なDMなどが届いても、URLのクリックや個人情報の入力は絶対に行わず、ブロック等の対応をお願いいたします」と喚起した。
