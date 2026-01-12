女優の小雪（49）が、11日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。MCの井桁弘恵（28）にアドバイスした。

井桁が小雪に「私、今28歳なんですけど、28歳の時ってどういうふうに仕事と家庭とか、ワークライフバランスみたいな。どんなふうに考えていらっしゃいました？」と聞くと、小雪は「28歳って、どんな感じの悩みですか？」と逆に質問した。

井桁は「仕事もばりばりできる年齢でもあるし、でも、結婚する友だちも増えてくるし。選択肢がいっぱいありすぎて、逆に迷っちゃう。留学も行ってみたいなとか」と話した。すると小雪は「全部やった方がいいですよ。自分の人生、わがままになった方がいいし」と答えた。

「私多分、27、28歳くらいの時に一度、忙しすぎて休み取ったことがありますよ」。そして「2カ月くらいかな。海外に1人で行って。ホームステイして」と明かした。

「自分の中の引き出しって、少なくなってくるでしょう？消耗し続けて」。うなずく井桁に「そうなると枯渇するから。やっぱり自分の人生経験を増やすために、たまに1人になったりすることは大事だと思うし」。続けて「芸能界だけに身を置くんじゃなく、1人の人間としてやりたいことがあったら、やったらいいと思います」と話した。

最後は「（井桁の）事務所の人になんて言われるか…」とオチをつけて場を和ませた。