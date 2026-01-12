70歳のマダムが最高にカッコいい！ 女子大生がときめいたマダムの生き方と考え方が、彩りある人生のヒントを教えてくれる【書評】
【漫画】本編を読む
「ルールの中で目一杯楽しみましょ」
私たちは日々の中で、正しさばかりを追い楽しむことを忘れてしまいがちだ。仕事、家庭、人間関係――。気づけば「どう生きたいか」よりも「どうすべきか」ばかりに腐心している。『マダムが教えてくれたこと』（ユニカ/KADOKAWA）は、そんな凝り固まった私たちに、人生を知り尽くしたマダムが、軽やかに楽しむコツを教えてくれる作品だ。
この物語の中心にいるのは、喫茶店でアルバイトをしている女子大生と、70歳の気品あふれるマダム。短く整えられた白髪に、芯のある優しい声、ピンと伸びた背筋、そして身に着ける洋服はいつもおしゃれ……。お金も時間も夢もない中途半端な女子大生が、来店するマダムにときめきを抱き、会話の中からさまざまなヒントを受け取っていく。
この作品は、主人公の生活や境遇が激変するような物語ではない。しかし、マダムから受け取ったヒントで、彼女の世界の見え方や歩き方は着実に変わっていく。読者にとっても、マダムはよき「人生の先輩」として、自然体でしなやかに、程よい距離で寄り添ってくれるだろう。
文＝馬風亭ゑりん